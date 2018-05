Leitores e Cartas

00:00 · 08.05.2018

Alma lavada

De alma lavada, quase 100% da população segue aplaudindo a Justiça por ela ter mandado para a cadeia políticos ladrões do dinheiro público. Disse quase porque, em liberdade, ainda tem muitos bandidos travestidos de representantes públicos para os quais o povo também pede a prisão. Além de satisfeita, a população bem que poderia estar também tranquila e segura se, nesse trabalho de varredura da corrupção no governo, a Justiça Eleitoral fizesse também a sua parte, ou seja, de impedir, a partir das próximas eleições, concorrentes fichas sujas a se candidatarem.

José Admir de Paula

Paracuru (CE)

Verdade sob escombros

Não é novidade o que foi mostrado ao Brasil durante e depois do incêndio do edifício em São Paulo. Já vimos outras vezes que, "líderes" de alguns movimentos sociais, aproveitam da miséria dos outros, para viverem em berço esplendido. A tragédia trouxe à tona a verdade. As pessoas pagavam para morar naquele cortiço. Vimos a declaração de um cidadão que disse que era pago para procurar prédios que pudessem ser invadidos. Excelente negócio para os "líderes". Até quando vamos conviver com coisas desse tipo? Até quando os nossos governantes vão deixar que bandidos travestidos de bom moço, façam reféns os menos favorecidos? É preciso dar um basta nesses pseudo-defensores dos miseráveis. Cadeia neles.

Jeovah Ferreira

Taquari (DF)

Lava-Bancos

Tudo no Brasil se transforma em anarquia e tentativa de afanar a população. O site da CEF somente imite boletos com a data e vencimento errados, além de só operar em dias úteis, das 9 as 19 hs. Se uma pessoa tiver um boleto a vencer em dia de sábado ou domingo, vai pagar juros e multas se pagar na 2ª feira.

Hilário Torquato

Fortaleza (CE)