Leitores e Cartas

00:00 · 07.05.2018

Poda desmedida

Estamos denunciamos a poda de árvores, de modo desastrado, no Parque Rio Branco. Conforme o Plano Diretor de 2009, o parque é Zona de Preservação Ambiental (ZPA), exatamente para preservar e manter como a natureza fez os três riachos existentes no parque. O corte de galhos como ocorrido, promove o contrário: a maior evaporação da água, portanto, a seca dos rios. Ora, o desmate tem com o um dos objetivos facilitar a iluminação, mas esta justificativa é insuficiente. Até porque a Prefeitura de Fortaleza já se comprometera, em 2010, a colocar as luminárias mais baixas, para não ser necessário o corte de galhos responsáveis pelo necessário sombreamento. A poda começou na quinta-feira e prosseguiu na sexta. Como praticada, a poda desrespeita o plano diretor vigente - Lei Complementar nº 062, de 2.2.2009, nos seus artigos 14, 19, 63 e 64, que tratam das Zonas de Preservação Ambiental, ZPA. Além disso, a população está colocando muito entulho de construção no parque, especialmente pela entrada da Rua Castro Alves. Apesar da presença de funcionários e da legislação proibir tal prática. Como o parque fica aberto 24h/dia, os despejos de entulho podem ser feitos à noite.

Admir Costa

Fortaleza (CE)

Desemprego impera

O trabalhador brasileiro precisa de trabalho! O desemprego já chega a 13,7 milhões de compatriotas. Sem trabalho não há vida, nem renda para o cidadão. O brasileiro precisa de saúde. Os postos de saúde e UPAS não são suficientes. Marca-se uma cirurgia com meses de espera. A educação é insipiente e os que necessitam de escolas e universidades sofrem com o pacto da mediocridade. O Brasil necessita de trabalho, saúde e educação de qualidade e segurança. Não podemos estar cegos às necessidades do povo.

Paulo Roberto Girão Lessa

Fortaleza (CE)