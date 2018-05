Leitores e Cartas

00:00 · 04.05.2018

Doe de Coração

Amei! Sou doadora de sangue voluntária e sempre o faço no Hemoce. Agora, ficou mais perto de casa (Comentário de internauta sobre a matéria "Posto avançado do Hemoce é inaugurado na Praça das Flores", publicada, ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste).

Dora Azevedo

Farra na campanha

Enquanto isso, um monte de gente morrendo nos hospitais por falta de atendimento! Esse é o Brasil. Os políticos deveriam tirar do bolso deles já que é um investimento, pois só os mesmos se beneficiam desse dinheiro público.

Marcelo Vasconcelos

Farra na campanha II

Se esse dinheiro fosse usado em hospitais pelo nosso País, evitaria muitos choros de várias famílias, evitaria o lamento e a dor e sofrimento de muitos que sofrem nos hospitais, sem atendimento! Os médicos até sabem como salvar vidas, mas a falta de recursos não deixa! (Reações de internautas sobre a matéria "TSE confirma R$ 2,5 bilhões para partidos financiarem campanhas", publicado, ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste).

Jarbas Santana

Censura à TV Justiça

O deputado federal Vicente Cândido, do Partido dos Trabalhadores (PT), quer aprovar, na Câmara dos Deputados, projeto de lei proibindo que julgamentos no STF sejam transmitidos pela TV Justiça. Não se cansam de dizer que, em países desenvolvidos, os julgamentos da Suprema Corte, não são televisionados. Mas não falamos em país desenvolvido e sim em um País cujos três poderes se apoderaram dos cofres públicos e que agora temos a chance de corrigir. Seria esse mais um acerto entre ministros do STF e a classe política brasileira?

Beatriz Campos

São Paulo (SP)