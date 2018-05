Leitores e Cartas

00:00 · 03.05.2018

Voa Leão

Fortaleza está 'voando' em campo. Merecia a vitória sobre o Londrina. Foi superior todo o jogo. E foi garfado pela arbitragem, que anulou um gol legítimo nosso e marcou vários impedimentos não existentes em jogadas de gol. Abre o olho diretoria. Rumo a série A de 2019.

Carol Pereira

Voa Leão II

Sempre um juiz prejudicando nosso Leão, que merecia a vitória. Jogou bem melhor a partida. Está no caminho. Pontuando fora e ganhando em casa veremos o Fortaleza na elite do Campeonato Brasileiro. Vamos Leão rumo a série A de 2019. (Comentários sobre a matéria "Fortaleza joga melhor e arranca empate fora de casa, diante do Londrina", publicada no Diário do Nordeste).

José Emanuel

Abre o olho Vovô

Só a questão Ricardinho e Pedro Ken que não vai fazer diferença nenhuma. Uma coisa é jogar contra buchadas, outra coisa é jogar contra times qualificados. Ceará precisa urgente de reforços qualificados.

João Bernardino

Abre o olho Vovô II

O time do Ceará não piorou, foi o nível técnico dos adversários que subiu. A diretoria se iludiu com Copa do Nordeste e com a vitória do Estadual cearense. Achou que o elenco ia aguentar o tranco e já está vendo urso com esses três primeiros resultados na Série A. Se esses campeonatos em que Ceará foi bem não são parâmetros para a Série B, que o diga para a Série A. Se não contratar jogadores BONS, vai ser saco de pancadas igual o América de Natal e Atlético (GO). (Comentários de internautas torcedores sobre a matéria "Veja seis razões da piora do Vovô na Série A do Brasileiro", publicada nas redes sociais do Diário do Nordeste).

Charles Lennon

