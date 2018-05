Leitores e Cartas

00:00 · 01.05.2018

Vamos Leão

Hoje começa a Série B, de verdade. Começamos a enfrentar clubes mais fortes e é nesse momento que precisamos pôr os pés no chão e continuar com a mesma filosofia de jogo. Enfrentá-los como se cada jogo fosse uma final de campeonato e sempre jogarmos para vencer. Vamos Leão. Não desistimos enquanto estávamos na Série C e não desistiremos nunca. (Comentário sobre a matéria "Fortaleza pode ter o melhor início de Série B, desde a campanha vitoriosa de 2002, publicada nas redes sociais do Diário do Nordeste)

Daniel Rodrigues

(Via Facebook)

Fim dos privilégios

É deveras salutar acabar com o famigerado Foro Privilegiado, mas, contudo, como toda festa deve ter um pouco de tudo, por que não se aproveita a oportunidade e acaba também com a vitaliciedade do Judiciário? Âncora de semideuses?

Hilário Torquato

Fortaleza (CE)

Temer acuado

Mais uma vez o presidente Temer, o mais impopular e mais fraco da história da República, se vê no meio de escândalos e suspeitas de denúncias da PF, com relação ao seu patrimônio gerenciado pelo Cel. Lima, e que agora chegou a sua família, como foram divulgadas pela Folha de São Paulo as reformas e doações. Pobre do País que tem um presidente que não governa, denunciado duas vezes por corrupção passiva e organização criminosa. O povo brasileiro está órfão de um presidente que tem ainda oito meses para entregar o cargo e desaparecer na história da República do Brasil. País cujos três últimos presidentes, em lugar de servirem ao Povo, se serviram dele e governaram para seus amigos e companheiros. Esse é o legado para um País mergulhado em corrupção, tramoias e negociatas e roubalheiras, e com o povo sofrendo, sem empregos, saúde e educação.

José Pedro Naisser

Curitiba (PR)