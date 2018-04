Leitores e Cartas

00:00 · 27.04.2018

Vagas de táxi

A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou a criação de três mil vagas de táxi. Notícia nada alvissareira. As vagas, em sua maioria, ficarão nas mãos de quem vem explorando o comércio há muitos anos. A mesma Câmara está para votar a regulamentação do transporte alternativo, Uber, rádio 99 etc, criando um sem número de regras que impedem ou dificultam a participação da sociedade que está em busca de uma forma de renda. Os taxistas são cheios de privilégios, ocupam a maioria das vagas no Centro da cidade, em locais estratégicos, sem pagar estacionamento. Os consumidores ficam obrigados a estacionar em locais particulares pagando alto preço. Os Uber não terão este benefício. A quem interessa está criação de vagas de táxi? Poderemos nos candidatar a uma delas e adquirir de forma racional, financiada, assim como o veículo pode ser adquirido com isenção de impostos?

Armando Esteves Ferreira

Fortaleza (CE)

Influenza A

Burocracia...Todos somos propícios a pegar essa doença (H1N1), porém ficam com essa história de grupo prioritário. E até mesmo para os grupos prioritários há empecilhos para tomar a vacina. Por isso, tantas pessoas estão morrendo com essa doença. (Comentário sobre a matéria "Fortaleza receberá 63 mil doses da vacina contra Influenza nesta sexta-feira, 27", publicada, ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste)

Juliana Sousa

(Via Facebook)

Furada

Torço pelo sucesso do Pablo nesse time (Fortaleza), porque sei que nos bastidores ele é um dos líderes. Mas, no último jogo, quando entrou em campo, demonstrou falta de entrosamento, e a bola do gol do CRB dava pra ele ter tirado. Comentário sobre a matéria "Pablo substitui Tinga na Série B", publicada no Diário do Nordeste).

Jonathan Viana da Silva

(Via Facebook)