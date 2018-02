Leitores e Cartas

00:00 · 27.02.2018

Jogo do bicho

Considerado pela legislação brasileira, através do Decreto-lei 9.215, como jogo de azar, foi em meados de 2008, que o jogo foi definitivamente proibido em Fortaleza, com a deflagração da Operação Arca de Noé. É ilário ler matéria em que um delegado da Civil afirma que compara o jogo do bicho ao tráfico. Então o jogo do bicho financia as facções criminosas? Em 2017, o TRF-5 absolveu e extinguiu a punibilidade de todos os acusados na operação Arca de Noé. Por que o Exército não combate também o jogo do bicho? Jogo do bicho é jogo de azar. E as lotéricas? A corda sempre arrebenta na mão do mais fraco.

Feira Beira-Mar

Tem que tirar todos os ambulantes que atrapalham e privatizam o espaço público que deveria servir à população andar com tranquilidade. Temos que ficar nos espremendo entre carrinhos de milho verde e desocupados imitando o som de gato gemendo. Em Recife, não vemos essa bagunça no calçadão de Boa Viagem. A Beira-Mar precisa, urgentemente, de um reordenamento e de fiscalização permanente.

Feira Beira-Mar II

Quer dizer que grandes atacadistas de moda podem vender suas mercadorias nas ruas, explorando ambulantes sem pagar salário, nem direito algum, mas os pobres não podem vender suas mercadorias na Beira-Mar?

Feira Beira-Mar III

A Beira-Mar está um lixo só. E não me refiro aos vendedores ambulantes. Mas, ao lixo, ao mau cheiro e à sujeira mesmo! (Comentários sobre a matéria "Calçadões de praias de Fortaleza ainda são ocupados irregularmente", publicado no Diário do Nordeste).

