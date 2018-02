Leitores e Cartas

00:00 · 26.02.2018

Uso da água pluvial

A preocupação com o uso racional da água tem estimulado muitas famílias a reaproveitar as águas das chuvas. Algumas pessoas criam boas ideias de cisternas para evitar o desperdício dos recursos hídricos. O uso dessa ferramenta pode reduzir em até 50% os gastos com consumo de água. Atitudes como essas são bem-vindas, mas é preciso ter alguns cuidados para evitar até mesmo problemas de saúde. Um dos primeiros cuidados é nunca destinar essa água para consumo humano. Ela só deve ser utilizada para limpeza de pisos, calçadas, vasos sanitários e carros, ou ainda para regar jardins e plantações. Mesmo que o consumidor coloque cloro no reservatório, essa água é imprópria para qualquer consumo humano.

Luiz Roberto Gravina

Engenheiro

Mandato maroto

Ponto para o governo que pretende conceder finalmente autonomia operacional para o Banco Central (BC)! Porém, sem o aval da equipe econômica, o senador Romero Jucá (MDB-RR) quer incluir neste projeto uma jabuticaba desastrosa, em que, o BC, além da atual tarefa do controle monetário e da inflação, também teria a incumbência sobre o nível da atividade econômica, e de emprego. Algo parecido com as regras do Federal Reserve (Fed) dos EUA. Ora, não podemos esquecer que estamos no Brasil. E o nosso Congresso, ávido por criar despesas, como de incentivos fiscais danosos, vergonhosos refis, prejudicando as receitas da União, e não aprovar com celeridade projetos importantes para o desenvolvimento econômico, traria dificuldade para o Banco Central administrar essa irresponsabilidade corrente do nosso Parlamento, que quer entregar nível de atividade econômica e de emprego que atenda a expectativa do povo brasileiro ao BC.

Paulo Panossian

São Paulo (SP)