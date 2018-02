Leitores e Cartas

00:00 · 24.02.2018

Medicina natural

Os transtornos emocionais ficam cada vez mais comuns em nossos dias. É que o estresse, a competitividade e a ociosidade são forças que levam o ser humano à neurose. Viver bem e tranquilo é objetivo de todos nós. Mas não é fácil! Sugerimos o estudo e a vivência do Evangelho de Jesus. A medicina natural e holística ajuda muito, pois trata cada uma das pessoas de maneira individual e humana. Para fugir ou enfrentar os transtornos emocionais temos que nos reeducar para a harmonia, a paz e a sintonia maior. Então, nada poderá nos separar da paz que vem de Jesus.

Paulo Roberto Girão

Fortaleza (CE)

Intervenção geral

A intervenção na Segurança Pública deveria abranger todos os estados. Porque ao intervir apenas no Estado do Rio de Janeiro, temporariamente, será como rato correndo do gato e, com certeza outros estados serão invadidos pelos bandidos fugitivos, até que o Rio volte ao normal. Somente com as FFAA tomando conta de nossas fronteiras secas e molhadas, as armas e drogas deixarão de abastecer o crime organizado. Precisamos ainda de leis rígidas, dobrando penas dos mandantes etc. Hoje, com o crime organizado agindo até nas zonas rurais, somente com o fim do tráfico de armas e drogas, voltaremos a ser um País cujo Estado é mais forte do que PCC, CV, etc. Intervenção apenas no Rio é o mesmo que declarar férias para a bandidagem, até que tudo volte a ser como antes.

Beatriz Campos

São Paulo (SP)

Temer candidato I

Acho que esses políticos pensam que a gente é idiota. Não é possível que tenha gente que ainda vai querer votar e reeleger o Temer.

Apolo Chames

(Via Facebook)

Temer candidato II

Espero que todos esses investigados se candidatem para presidente da República. Quero vê-los todo sem o foro privilegiado quando perderem as eleições. (Comentários de internautas sobre a matéria "Base e oposição passam a ver Temer na disputa presidencial", publicada nas redes sociais do Diário do Nordeste).

Hafm Marques

(Via Facebook)

Ideologia de gênero

Quem quer doutrinar seu filho nessa ideologia de gênero que faça dentro de sua própria casa. Não queira que os filhos dos outros sejam doutrinados dentro das escolas.

Augusto Nepomuceno

(Via Facebook)

Ideologia de gênero II

Comunidade LGBT, pode fazer o que quiser, mas querer levar ideologia de gênero para nossas crianças não concordo. Querem confundir a mente de nossos filhos. O dever do Estado é ensinar matemática, português, ciência etc, mas nunca querer doutrinar crianças com ideologia de gênero.

Ronaldo Silva da Costa

(Via Facebook)

Ideologia de gênero III

A comunidade GLBT não obriga ninguém a ser gay, mas a Igreja obriga a mulher a ser submissa ao homem e a vestir-se dos pés à cabeça para não "atentar" os irmãos e assim não serem estupradas, mas não ensinam os homens a não abusarem das mulheres.

Vânia Barros

(Via Facebook)

Caixa vazia

Como se não bastasse a existência de medicamentos falsificados, placebos, sem nenhum princípio medicinal ativo, eis que começa a acontecer, agora, caixa de medicamentos vazias sendo vendidas em grandes redes de farmácias, normalmente. Na última quarta-feira, vivenciei esta situação, ao comprar um anti-inflamatório em farmácia próxima ao meu trabalho. Ao abrir a caixa, constatei apenas a bula e nada do medicamento. Voltei à loja e o vendedor, desculpou-se, trocou a caixa por outro, e admitiu que isso vem acontecendo de forma rotineira. Portanto, olho vivo

Liana Marinho

Fortaleza (CE)