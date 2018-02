Leitores e Cartas

00:00 · 23.02.2018

Minha Casa

Tem que fiscalizar e punir! Todos sabemos que existe muita gente que recebeu a benesse, a casa, vendeu e voltou para o fim da fila para receber novamente.

Abraão Vico

Minha Casa II

Muitas pessoas não conhecem o dia a dia dessas pessoas que "ganham" esses apartamentos do Minha Casa Minha Vida. Muitos são obrigados a conviver, diariamente, com facções criminosas, pagando pedágio a bandidos todos os dias, sendo ameaçados, sendo obrigados a esconder drogas de bandidos. Daí muitas pessoas não aguentam tanta pressão e acabam vendendo o imóvel. Outra coisa, essas casas não são dadas de graça, não. Todos os meses tem que pagar a prestação no banco, e se atrasar três meses eles entram com ação de despejo. O dia a dia é humilhante, ter que conviver em meio a facções. (Comentários de internautas sobre a matéria "MPF-CE tem 100 inquéritos e ações sobre o Minha Casa Minha Vida", publicada nas redes sociais do Diário do Nordeste).

Fabiano Santos

Lei cega

Enquanto não reformar o Código Penal será como enxugar gelo. A Polícia boa prende e a Justiça solta. Daí a necessidade de se reformar o Código. Para crimes de narcotráfico, só resolveria prisão perpétua ou então 50 anos de prisão, sem direito a recorrer. O réu só sairia quando cumprisse os 50 anos, além de criar lei para confisco de bens para o narcotraficante e à família dele. A atual lei é um incentivo para o crime. O cara vai preso, contrata bons advogados e, com pouco tempo, a Justiça solta. (Comentário referente à matéria "Polícia prende trio que fabricava armas de fogo para facção Guardiões do Estado", publicada nas redes sociais do Diário do Nordeste).

Lucas Garcia

