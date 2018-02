Leitores e Cartas

00:00 · 22.02.2018

Pastor Graham

Toda pessoa que fala do bem, e não se aproveita da fé alheia, merece o meu respeito. Até onde sei, este homem nunca fez isso. Meus sentimentos a toda comunidade evangélica do mundo. Grande perda!

Tarcísio Aguiar Matos Filho

(Via Facebook)

Pastor Graham II

A morte não é o fim, mas o começo de uma nova dimensão de vida - a vida eterna (...) Pela sua ressurreição de entre os mortos, Jesus demonstrou que existe vida após a morte. (Comentários de internautas sobre a matéria "Pastor mais influente dos EUA, Billy Graham morre aos 99 anos", publicada nas redes sociais do Diário do Nordeste)

Luciano De Sousa

(Via Facebook)

Adeus a Juliana

Eu fico estarrecida com cada história da vida real! A pessoa não aceita a separação e quer dar cabo de sua vida e dos demais. Quanto desequilíbrio meu Deus! E isso está ocorrendo em todos as classes sociais, militar, advogado, professor, médico, juiz etc. Quanta dor essa princesa sentiu! E agora sua mãe sentirá mais ainda. Que Deus tenha misericórdia dela.

Pathy Matathy

(Via Facebook)

Adeus a Juliana II

Não sei qual o problema desses homens. A mulher não é obrigada a ficar casada a vida toda com uma pessoa que não quer. Aceitem e superem!

Geórgia Nunes Dias

(Via Facebook)

Adeus a Juliana III

O que dizer diante de tanta crueldade, loucura, machismo, maldade, falta de equilíbrio, falta de Deus na vida, como sempre inocentes pagando por aqueles que deveriam proteger. (Comentários de internautas sobre a matéria "Morre estudante de Assaré que teria sido queimada pelo próprio pai", publicada, ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste).

Loscastya Romina

(Via Facebook)