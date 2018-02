Leitores e Cartas

00:00 · 21.02.2018

Reformar pra quem?

O governo anuncia que ficará suspensa a votação da proposta da Reforma da Previdência, apresenta uma pauta com 15 ações para equilibrar as contas do governo, mas não informa que adotará medidas rígidas para cobrar dos bancos e de grandes empresas, as dívidas destes com a Previdência Social. Só o povo tem que ser penalizado? Quando haverá coragem do governo para cobrar de quem lhe deve fortunas?

Armando Esteves Ferreira

Fortaleza (CE)

De olho no Planalto

O arquivamento da Reforma da Previdência, para nós que apoiamos aprovação deste projeto, é um golpe contra a Nação! E infelizmente arquitetado pelo próprio presidente Temer. Também se mostra esfarrapada esta desculpa de que a intervenção do governo federal na segurança pública do Rio, impede por questão constitucional esta votação! Mesmo porque, se não quisessem enterrar a Reforma, era só aumentar o efetivo da Força Nacional por alguns dias, ou até meses, já que, pelos dados oficiais deste Carnaval, a violência no Rio, inclusive, diminuiu. O que se presume deste evento condenável de arquivar a Reforma é que subiu à cabeça de Temer, e do seu partido MDB, que, com o possível sucesso desta intervenção, o presidente melhorando sua popularidade poderia tentar a sua reeleição neste ano ao Planalto...

Paulo Panossian

São Paulo (SP)

Facebook multado

Muito pouco o valor dessa multa. Se uma ordem judicial pode ser descumprida, então rasguemos logo a Constituição e vamos viver à revelia da Justiça. (Reação de internauta sobre a matéria "Facebook deve pagar quase R$ 4 milhões em multa por descumprir ordens judiciais brasileiras", publicadas nas redes sociais do Diário do Nordeste)

Carlos Silva

(Via Facebook)