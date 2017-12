Leitores e Cartas

00:00 · 23.12.2017

Despedidas

De 2017 já estamos nos despedindo. Não tivemos só o que reclamar. Apesar do grande estrago deixado pelos governos, a nossa economia começou a se recuperar. De que Deus nos ajudou, não podemos duvidar, Ele nos tirou do precipício e já podemos respirar. A caminhada ainda é longa, mas não podemos desanimar, o grande trunfo para 2018 é usar a consciência na hora de votar. Já sabemos quem são os canalhas. A Lava-Jato nos mostrou. Joguemos todos na lata do lixo, o tempo deles acabou. Todo o cuidado é pouco. Não caiamos em cilada. Que em 2018, tenhamos muito sucesso. E tudo pode começar com uma limpeza no nosso Congresso.

Jeovah Ferreira

Taquari (DF)

Tite e seus escolhidos

Recado explícito do técnico Tite: ainda restam em torno de 7 vagas para fechar o grupo que vai à Copa do Mundo. Tite deu outro claro recado: quem estiver jogando no exterior e tenha esperanças de ser lembrado, que volte a jogar no Brasil, onde a visibilidade e as chances, segundo Tite, são maiores. Nessa linha, creio que se o talentoso meia Paulo Henrique Ganso mantém acesa a chama da esperança de merecer uma chance , é melhor retornar ao Brasil. Sobretudo porque o técnico do Sevilla é argentino e o elenco do time espanhol está cheio de argentinos. Nenhum deles com mais qualidades técnicas do que Ganso. Assim, Ganso terá maiores oportunidades de se firmar como titular. Embora se dedique e quando joga mostra a habitual técnica apurada. Dar boas assistências e faz gols. Acorda, Ganso.

Vicente Limongi Netto

Brasília (DF)

Luta pela água

Os políticos cearenses estão prometendo a chegada das águas do Rio São Francisco. Ainda bem, pois se não houver chuvas a situação vai ficar difícil.As reservas hídricas estão em torno de 10% e a situação pode ser semelhante às grandes secas. A privação de água e o vexame são grandes. Pestes, fomes e promiscuidade são comuns em épocas de grandes secas. Retirantes da seca no passado, hoje teremos caminhões pipas com águas contaminadas e lutas pela posse da água. Todos unidos pela solidariedade e fraternidade em tempos de grande seca.

Paulo Roberto Girão Lessa

Fortaleza (CE)

Lei de cotas

Concordo em termos, que não haja distinção nas seleções para concurso público, no tocante a cor, aspecto social, na deficiência física, e até na naturalidade, tendo em vista que até estrangeiros podem participar dessas modalidades. Mas quando o foco se refere à questão da idade, aí sim, vejo uma forte discrepância nisto. É humanamente impossível de equiparar, a estrutura de um cérebro , entre um jovem em plena atividade física, com um cinquentenário ao grau da memória, no qual os desgastes , sofridos com o estresse e a perda de certos sensitivos, são dois dos principais fatores que mais atingem a massa da terceira idade. Se é considerado uma "seleção", que seja essa equivalente a uma competição, tal qual no atletismo, onde as divisões por faixa etária , proporcionam melhores chances aos competidores.

Gilson Queiroz

Ubajara (CE)

Qualidade de ensino

Segurança pública também se faz na sala de aula. Muitos dos que não terminam os estudos, enveredam por caminhos errados. Mas nossas autoridades só pensam em concursos e mais concursos pra policiais militares. Se não abrirem os olhos pra isso, nada vai mudar.

Robson Soares

Fortaleza (CE)

Marin condenado no EUA

Lá nos Estados Unidos ladrão é tratado como ladrão. Aqui é pura mordomia com casa com piscinas, quadra de tênis.

Francisco Carvalho

Fortaleza (CE)