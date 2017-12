Leitores e Cartas

00:00 · 22.12.2017

Aumento da gasolina

Todos indignados? Certo. Vamos ver a resposta nas eleições do ano que vem. Isso se a maioria não deixar se corromper por um dinheirinho, um gás,um papel de energia atrasado. Aí quero só ver. Ou paramos com essa palhaçada e mudamos esse governo lixo ou vamos viver nesse dilema de toda semana um novo aumento no País.

Géssica Rabelo

Fortaleza (CE)

Novo policiais

Ao invés de investir em educação e empregos, o Governo fica torrando dinheiro com concurso para policiais todo ano. O Estado está falido e não pode bancar polícia em toda esquina. Tem que investir em educação e renda para reduzir o número de servidores urgentes.

Wagner Heiwa

Fortaleza (CE)

Petrobras

Eles roubam a Petrobras e o povo paga o preço. Até quando nós estaremos de braços cruzados vendo o Brasil ser destruído pela classe política? Tá na hora de despertar pra derrubar de vez essa quadrilha que habita em Brasília.

Yago Wesley

Fortaleza (CE)

Analfabetismo

Isso em pleno século XXI, ainda não é o verdadeiro números de analfabetismo, tem lugares que não foram fazer pesquisa. Tem famílias que nunca viram: ônibus, mar, televisão, banheiros, um avião. Esse é o nosso grande Brasil, que só serve pra turistas estrangeiros.

Paulo Dutra

Fortaleza (CE)

Maluf segue preso

Se depender do Supremo Tribunal Federal daqui a pouco ele estará solto. A impressão que passa é que cadeia no Brasil não foi feita nem pra político nem pra empresário. Isso é coisa pra pobre. Todos os dias somos obrigados a ler esses absurdos. Um lástima para o nosso povo e nosso País

Izabel Mendes

Fortaleza (CE)