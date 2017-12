Leitores e Cartas

00:00 · 21.12.2017

Protestos

Brasil é o único país do mundo que briga e faz protesto para se pagar mais caro por serviços. Taxistas ao invés de protestar pra diminuir os impostos por causa da concorrência, lutam para continuar sendo explorado. Uber é o mesmo táxi amigo, que já era uma realidade. A ignorância do povo é impressionante, continuem lutando pra derrubar o Uber, aumentar a gasolina, aumentar o gás e a comida. Continuem lutando pra pagar mais caro por tudo, afinal brasileiro é isso, luta por interesse de empresários, quando sua maioria é de miseráveis.

Miguel Dantas

Fortaleza (CE)

Falcão x Pabllo Vittar

Falcão tem toda razão. Ela não é cantora, não é formada em Canto, não estudou canto, nem tem dom. Dizer a verdade não é ser homofóbico, a representação dela a favor da classe LGBTT é de suma importância, mas dar-lhe títulos no meio musical é ofender grandes músicos que estão na estrada há muitos anos. Minha opinião.

Laizer Cristina Greison

Taxas da Uber

O que eu posso dizer que sou Uber, mas acho que realmente a empresa pega pesado com uma taxa de 25%. Os táxis não ficam atrás e também pagam taxas absurdas. Conclusão: se corre o bicho pega, se fica o bicho come.

Helenson Freitas

Morte da criança

Muito triste o que aconteceu com essa criança, e outros casos que já tive conhecimento. Mas as famílias têm que ter compromisso com seus filhos e vigiar mais. Porque são crianças e que querem apenas brincar. Não podemos confiar tanto em alguns elementos que estão soltos fazendo maldades com inocentes. Que os culpados sejam logo identificados e presos

Valda Albuquerque Clarinha

