Leitores e Cartas

Mercado

Com frequência fazemos compra no mercado São Sebastião, que tem como principal atrativo a variedade de produtos, abrangendo hortifrutigranjeiros, carnes, peixes e derivados de laticínios, tudo ofertado a preços convidativos. Há, no entanto, um aspecto negativo naquele local, que é a falta de higiene, em especial nos boxes onde se vendem carnes. Lá, os vendedores paramentados de calças e batas brancas, embora sempre sujas, cortam a carne, expostas nos balcões, para venda aos compradores e a manuseiam, entre o recebimento do dinheiro e embalagem das peças vendidas, sem qualquer assepsia, pois nos locais não existem pias para lavagem dos produtos, nem das mãos. É importante que as autoridades vejam essa situação e tomem providências.

Francisco Hélder

Fortaleza (CE)

Passos de Jesus

Colhemos o que plantamos. Uma sociedade que planta desequilíbrio colherá desequilíbrio. Os desenhos animados e filmes para crianças e jovens estão cheio de violência. Então teremos crianças e jovens violentos. Políticos vivem a desonestidade e dão exemplo para todos de falta de honestidade. Para fazer o bem temos que nos esforçar no bem. Os policiais devem lutar para não ser violentos. As mães e pais devem ter paciência com crianças difíceis de criar. Os filhos devem valorizar o trabalho e o esforço dos pais. Um dia serão pais e passarão por esta rotina de luta diária. Jesus deixou exemplos para nós. Devemos seguir os passos do Nazareno!

Paulo Roberto Girão Lessa

Fortaleza (CE)

Transplantes

Pega o imposto e ao invés de direcionar para o Serviço Público, joga pra iniciativa privada que como todos conhecemos logo começa com o discurso de "faltou verba, vamos paralisar as atividades". São mais de R$ 24 milhões na licitação que, apesar de ser para empresas sem fins lucrativos, demandam manutenção. Traduzindo, vai se gastar algo que poderia ir direto pra saúde.

Kalyl Silvino

Fortaleza (CE)

Desperdício de água

Absolutamente triste acompanhar notícias de desperdício de água. Além das escassas chuvas, temos o desperdício. Nordestino já deveria nascer sabendo poupar água, utilizá-la corretamente, pensando no mês seguinte, no ano seguinte, pensando no próximo. Sem falar que as indústrias deveriam por obrigação adequar-se ao reúso desse bem precioso, pois aumentaram significativamente a utilização nesses últimos 3 anos.

Oriele Moreira

Fortaleza (CE)

Derley fora do Leão Eu acho que qualquer jogador que cometer indisciplina dentro do campo ou fora, deve ser multado ou afastado, pois ele ganha para jogar bola. É empregado do clube e deve respeitar os torcedores, que pagam os ingressos pra ver jogo.

Roberto Bento

Fortaleza (CE)

Ceará dispensa medalhões

Fez mais que o certo, os pagamentos dos salários em dias e eles fizeram sua parte, porém não interessa mais ao time. Bola pra frente e em 2018 eu quero o título do Brasileirão e vaga para libertadores

Toni Nogueira

Fortaleza (CE)

Polêmica na Guarderia

Um argumento de que o vídeo exibido dos jovens apanhando foi armação só piora a situação perante nós consumidores. Tem que assumir o erro e ressarcir sim por danos que esses dois jovens sofreram. Agindo assim, poderia ser que possamos tentar ver a barraca com outros olhos. É inadmissível falar um absurdo desses, o vídeo é bem claro

Jonas Tavares

Fortaleza (CE)