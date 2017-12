Leitores e Cartas

00:00 · 15.12.2017

Cobrança

Propiciar saúde de qualidade para o povo não é favor, é obrigação de todo governante. E é para isso que o cidadão paga imposto. Não existe essa, por exemplo, de prefeito generoso. Existe sim, prefeito competente e responsável. E quando uma pessoa morre na fila de um hospital por causa de um atendimento deficiente, a culpa pela morte pode perfeitamente ser atribuída aos gestores responsáveis pelo setor.

José Admir de Paula

Fortaleza (CE)

Passarelas

Essas obras dessas passarelas são muito complexas. Nunca vi coisa tão complicada, parece que cada etapa dessas passarelas precisam passar por todo o processo de licitação novamente. É incrível. Alguém sabe explicar a causa de tanta demora?

Antonio Valmir Silva

Fortaleza (CE)

Corte na saúde

Mas o povo quer é reclamar/acusar/ameaçar o médico. Ele que não compra as coisas para o hospital, ele que não quer operar, ele que não produz o medicamento.

Rosemberg Costa Lima

Fortaleza (CE)

Magno Alves fora

Na verdade, o Ceará Sporting Club é o único que trata bem os seus ídolos. Visitem o Centro Cultural do clube e comprovem. Agora, em campo só com nome não fica. Profissionalismo não permite renovação por caridade, principalmente na Série A. Aos saudosistas, lembro que manter um reserva da B, com 42 anos, na A é um absurdo! A idade chega para todos. Magno Alves, obrigado e vá com Deus!

Mário Ribeiro

Fortaleza (CE)

Jogador punido

Se o Fortaleza for pagar por 6 meses a um jogador que nunca jogou uma partida, aí garanto que é mesmo o fim. Espero que o contrato seja revisto.

Francisco Mota

Fortaleza (CE)