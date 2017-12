Leitores e Cartas

00:00 · 14.12.2017

Reforma da Previdência

Pode o governo querer. Pode a imprensa apoiar. Pode o mercado apostar. Mas nenhum brasileiro em sã consciência aprovará uma Reforma da Previdência em que alguns brasileiros têm mais privilégios do que outros. Porque a velhice como todos nós sabemos, chega cheia de experiências, mas de doenças também e com um País cujos impostos em remédios passam de 50%, fazendo com que a maioria dos aposentados deixem de se alimentar para se medicar, sabendo que essa dificuldade jamais chegará à vida de determinados "privilegiados do funcionalismo público", não dá. Se a reforma da Previdência não for total e irrestrita, jamais terá o apoio da população brasileira, porque "todos somos iguais perante a lei", ou não?

Beatriz Campos

São Paulo (SP)

Posse de Marun

O deputado Carlos Marun (PMDB-MS), que vai assumir hoje o Ministério da Secretaria de Governo tem a difícil tarefa para arrumar os mínimos 308 votos para aprovação da Reforma da Previdência! Agora, como ministro, na posição de vidraça, sem aquela fala confiante que lhe é peculiar, timidamente diz que faltam de 40 a 50 votos. Porém, a responsabilidade de Marun, aumenta, porque, como parte daqueles deputados que fizeram o diabo para convencer Temer, a tirar o tucano do posto, se não conseguir os votos necessários para viabilizar já a aprovação da Reforma na Câmara, se desmoraliza. Vire-se, Carlos Marun!

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Paciente morre na fila de espera

Por quanto tempo isso vai continuar assim? Revoltante. Ninguém suporta mais promessas e promessas. Exigimos e merecem o mínimo de respeito e dignidade. É uma afronta!

Thalita Duarte

Fortaleza (CE)