Leitores e Cartas

00:00 · 13.12.2017

Desemprego

Assisti a uma manifestação com muitas pessoas do Movimento dos Sem Teto. Era uma passeata! Interessante que não havia ninguém reivindicando melhores salários e nem condições melhores de trabalho. Eles pediam somente trabalho. O desemprego é cruel quando leva o ser humano a pedir o alimento necessário a sua vida vegetal. Eles diziam que não basta o teto. O prioritário é o trabalho que trás o alimento para as mesas. Num país onde mais de 15 milhões de pessoas estão desempregadas e 30% da juventude também não tem trabalho, vemos que é urgente políticas públicas para dar trabalho a quem não tem. O mínimo necessário é trabalho para suprir necessidades básicas! É um desafio para os candidatos a cargos em 2018!

Paulo Roberto Girão Lessa

Fortaleza (CE)

Viagem para Marte

Quando dizem que o Estados Unidos são outro mundo não é à toa. Enquanto eles já estão pensando em reconquistar Marte, aqui no Brasil só tem tentativa de mandar um foguete em forma de míssil para o espaço sem sucesso. Só me pergunto quando esses políticos vão transformar o Brasil em um País com uma educação de primeiro mundo; a educação é a base de tudo.

Aaron H Costa

Fortaleza (CE)

Magno Alves no Vovô

Poucos profissionais com o currículo dele e serviços prestados ao clube teriam tido o comportamento que ele teve. Ídolo, sentou no banco, saiu da lista dos convocados para os jogos, disputou a Copa Fares Lopes, voltou pra lista dos convocados, sentou no banco de reservas, foi colocado em alguns jogos e quando entrou não decepcionou e ainda fez gol. Sem duvidas, é um atleta para ficar no elenco, sim.

Eloy Sousa Araujo

Brasília (DF)