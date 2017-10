Leitores e Cartas

00:00 · 16.10.2017

Educação no Ceará

O nosso Ceará, apesar de tantas adversidades, dá exemplo para o Brasil na área da educação, algo tão fundamental para a vida. Sobral é o destaque. Ali, na região Norte do Estado, surgiu um projeto político administrativo que hoje frutifica e melhora a vida das pessoas. É louvável ver o projeto político atrelado ao compromisso de realizar, provando que existem, sim, administradores sérios e com visão de futuro. De repente, o estigmatizado Ceará de outrora destaca-se pela visão de futuro de governantes modernos, inteligentes e compromissados com a sociedade. Quem sabe, estes que mudaram o Ceará para melhor possam fazer o mesmo pelo Brasil todo.

Jesus Wotan Alves Barroso

Itapipoca (CE)

Petrobras é nossa!

A principal vítima dessa mixórdia de corrupção em nosso País é nossa Petrobras, empresa criada em 1954 após memorável campanha que empolgou todo o Brasil - campanha orquestrada no slogan "O petróleo é nosso", todos empolgados com aquela sociedade econômica de capital misto, empresa credenciada a promover nossa redenção econômica. Sendo a União detentora da maioria acionária dessa empresa, como tal exercendo estatutariamente seu controle, óbvio sejam seus negócios "manipulados" pelo Palácio do Planalto que, necessitando de apoio parlamentar, facilita o acesso de congressistas às empreiteiras que executam os projetos da estatal. É o que se poderia denominar barganha oficial. Tudo isso em detrimento dos pequenos acionistas da Petrolífera que, com seus capitais encalhados, há mais de três anos, nada recebem em termos de dividendos e gratificações. Destarte, contrariamente aos ideais dos velhos tempos - "o petróleo é nosso" -, muito embora continuem confiantes na Justiça, desejam ardentemente a privatização da Petrobras.

Francisco Silveira Souza

Fortaleza (CE)