Leitores e Cartas

00:00 · 14.10.2017

Romarias

O dia de São Francisco, comemorado em 4 de outubro, foi arcado por duas romarias totalmente antagônicas: uma com milhares de participantes tomando o rumo de Canindé-CE, aonde muitos fieis depositaram seus "ex-votos" na Basílica do milagroso Santo; outra, que teve a participação de mais da metade dos 503 deputados federais, se dirigiu ao Palácio do Planalto, aonde negociaram e venderam os seus "votos" ao presidente Temer, que, mais uma vez, foi denunciado por envolvimento em procedimentos delituosos. A romaria que foi homenagear São Francisco recebeu bênçãos e graças da "fé divina", enquanto os que foram negociar com o presidente, declararam "fé demais" na sua inocência. Quem foi a Canindé (CE), disse que em 2018 voltará novamente, porém, a turma de Brasília, ficou com medo de não voltarem mais no ano que vem. E nós que não temos foro "privilegiado", decidimos votar em 2018, somente em gente idônea e digna.

Pedro Edson Lourinho

Fortaleza (CE)

Agoniza o Velho Chico

Meu querido Rio São Francisco, meu Velho Chico, ver-te agonizando dói-me o peito. Eu nunca pensei que um dia, em estrada, fosse transformado o teu leito. Eu peço a Deus para dar-te novamente vigor. Eu quero ver as tuas águas matando sede, alimentando populações, não quero ver toneladas de peixes mortos, eu quero ver o movimento das embarcações. Oh meu Velho Chico, tu não és vítima somente de uma seca cruel. És vítima, também, do homem que manda o Meio Ambiente pro beleléu. Meu querido Velho Chico, eu torço pela tua recuperação. Eu quero ver as panelas dos teus ribeirinhos, abarrotadas sobre o fogão. Às tuas margens quero enxergar o verde. Quero ver o Martim-pescador alçando voo com um peixe no bico. Oh pai generoso, ver-te agonizando, muito triste fico.

Jeovah Ferreira

Taquari (DF)

Fortaleza cidadã

Lamentável nosso dia a dia, onde vê-se a má educação das pessoas em nossa bela cidade. Até quando olharemos para nossa cidade suja e tratada com descaso com aqueles que pagam seus impostos, e esperam uma cidade urbanizada? Até quando ouviremos essas buzinas desnecessárias no trajeto para o trabalho, juntamente com motoqueiros sem responsabilidades; até quando sairão notícias de mortos atropelados por motoristas bêbados, sem habilitação, drogados, sem manutenção nos veículos?Até quando veremos "pessoas" estacionarem na frente das casas próximas às escolas, e nem falei das filas duplas; até quando seremos vítimas do aumento da violência, e as autoridades ignorando a realidade com um discurso infértil; até quando nossas crianças, mulheres continuarão sob domínio da exploração, medo, abuso. Quando teremos realmente aplicação justa da lei em nosso País.Atém quando?

Luis Alberto Linhares

Fortaleza (CE)

Companheiros

Etimologicamente, na língua temos o adj. "Compar, aris, isto é, que significa, unido, junto. Daí, na etimologia, em português, originou-se, companheiro, camarada. No dicionário etimológico da língua latina , F.R. Dos Santos Saraiva. Na gramática latina, "ARS Latina" "Companheiro" é socius, ii; e ainda, sodalis, is,"soldado" "Compar, comparis," também, etimologicamente, significa, em português, "Companhia", que vem do verbo, em latim, "Company", que originou-se Companhia, em português, portanto, Companheiro. Ora, os Romanos conquistaram a Inglaterra por três séculos, ou seja, 300 anos. E a língua inglesa tem mais ou menos de 60 a 70% de radicais latinos. Esta é a verdadeira etimologia latina de Companheiro, que vem de Companhia! Meu companheiro! E não "Cum Panis", ! E "Sine Panis", hoje?

Tarcísio Passos

Fortaleza (CE)