Leitores e Cartas

00:00 · 12.10.2017

Mãe querida!

Nossa Mãe Aparecida celebra 300 anos de devoção no Brasil. Ao mesmo tempo, em Fátima, Nossa Senhora completa 100 anos de bênçãos no mundo inteiro. Nossa querida Mãe pede a reza do terço e a comunhão reparadora. O mundo precisa do amor da Rainha da Paz, que nos ajuda na caminhada. Somos todos peregrinos e passamos pela Terra de mãos dadas à Nossa Senhora. Alegria e amor nos leva a comemorar as aparições de nossa Mãe. Maria nos levam a Jesus. Jesus nos ensina o caminho para a verdade e a vida. Viva Maria!

Paulo Roberto Girão

Fortaleza (CE)

Homofobia

Há exagero em ambas as partes. Dizer que todos os homicídios ocorridos contra membros da comunidade LGBT é homofobia, como mostram as estatísticas, é uma grande mentira, mas afirmar que não há é tão equivocado quanto. (Comentário sobre a matéria "Vereador Dummar Ribeiro diz que não há homicídios por racismo ou homofobia no Ceará", publicada no Diário do Nordeste).

Nícolas Sales

(Via Facebook)

Praça para todos

A Praça José de Alencar é uma imundície. Fezes e urina no meio da Praça, ladrões, produtos roubados e drogas, prostituição, moradores de rua fizeram barraco na Praça, tráfico de drogas tomou conta daquele local.

Dácio Freire

(Via Facebook)

Praça para todos II

Eu não entendo esse povo. O País não está gerando emprego para ninguém. Se o pobre ficar em casa só recebendo Bolsa Família, acham ruim. Se ele busca uma fonte de renda, como "vendedor ambulante", também acham ruim. O que querem que o povo faça para viver? (Comentários sobre a matéria "Situação caótica marca rotina no Centro da Capital; Prefeitura anuncia série de reformas", publicada no Diário do Nordeste).

Júlio César

(Via Facebook)