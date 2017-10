Leitores e Cartas

00:00 · 11.10.2017

Suborno

Falando do Brasil, isso parece até normal em um país onde o governo tem poder para escolher o valor da pizza meio-a-meio, para proibir saleiro em cima da mesa de restaurantes, para proibir cantina de colégio vender refrigerante etc, etc. Enfim, até para respirar tem fiscal e tem multa se não respirar direito. Isso é reflexo do tamanho do Estado e mais um motivo para que ele seja reduzido drasticamente. (Comentário de internauta sobre a matéria "Um em cada três latino-americanos paga suborno por serviços públicos", publicada nas redes sociais do Diário do Nordeste).

Iago Barbosa

(Via internet)

Saiamos do sofá

Por que tamanho silêncio? Cadê o povo? A nossa Pátria sangra e pede socorro. É hora de ocupar as ruas. Precisamos mostrar a nossa indignação. Manifestemos de forma ordeira. Ajamos com educação. O Brasil vive uma inversão de valores. Não vale nada quem é honrado, Por favor, reajamos, não se pode aceitar que valha mais o maculado. Os maus políticos nos fazem de idiotas. Não respeitam mais ninguém. Ah! se continuarmos acomodados, só aumentará o desdém. Brademos contra os canalhas. Saiamos do sofá. Cadeia nesses ladrões, para o Brasil prosperar. Acorda Brasil!

Jeovah Ferreira

Taquari (DF)

Corrupção

Enquanto a Procuradoria- Geral da República tem a pretensão de fazer ataques generalizados aos descentes homens públicos, como diz esse deputado Bonifácio, os "descentes homens públicos" atacam os cofres públicos, sem o menor pudor. O alimento desse tipo de gente é a propina, a corrupção. (Comentário referente à matéria "relator recomenda arquivamento de denúncia contra Michel Temer e faz críticas à Procuradoria", publicada nas redes sociais do Diário do Nordeste).

Francisco Antonio Gomes

(Via Facebook)