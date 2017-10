Leitores e Cartas

00:00 · 10.10.2017

Nu artístico?

Artistas têm ampla liberdade de expressão no Brasil. Toda essa discussão vem em razão do abuso dessa liberdade, que levou à interação sexual de uma criança com um adulto, ainda com exposição pública de imagens. Isso não é arte, isso não é exercício de liberdade artística, é crime. Liberdade irrestrita é anarquia.

Henrique Rodrigues

(Via internet)

Nu artístico? II

Uma coisa é arte, outra coisa é exposição de um homem desconhecido nu a uma criança. O que dirá essa mãe quando outro homem desconhecido pedir para essa criança tocar suas partes íntimas? Como ela irá entender isso, já que uma vez a própria mãe permitiu?

Shelyanne Teles

(Via internet)

Nu artístico? III

Se deixarmos de pôr a nossa culpa nos outros, de nos incomodar com o que o outro faz. Se tentássemos resolver os problemas, em vez de criar mais. Se deixarmos as pessoas tentarem ser felizes como elas querem e não como a gente acha que deve ser. Se não quer ver duas mulheres se beijando, não olha. Se não quer seu filho assistindo ou fazendo algo impróprio, dê limites a ele. Se não gosta de tal religião, não frequente. Vejo muitas pessoas criticando a Justiça e chegando a entrar com processos por motivos de foro íntimo, achando que a sociedade tem que ser assim ou assado, como idealizam. A sociedade é constituída de seres humanos diferentes. Ninguém é obrigado a seguir um padrão. Se tivéssemos mais respeito e menos hipocrisia, talvez nossa sociedade não estaria passando por essa crise de identidade, em que todos querem respeito, sem respeitar o outro. (Comentários sobre a matéria "Caetano Veloso liberdade de expressão de artistas", publicada nas redes sociais do Diário do Nordeste)

Wagner Fernan

(Via internet)