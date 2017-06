Leitores e cartas

00:00 · 14.06.2017

Cracolândia

O que essas pessoas queriam era uma chance na vida e agora o cara quer se livrar deles, mandando-os de volta pros seus estados de origem, dos quais eles saíram porque não tinham nenhuma perspectiva de vida! Aposto que (Doria) vai querer mandar tudo para o Norte/Nordeste.

Gustavo Simplício

(Via Facebook)

Cracolândia II

O prefeito de São Paulo está doando a passagem para quem "deseja" voltar para sua terra Natal! Quantos nordestinos hoje estão lá (em São Paulo) loucos para voltar para sua família. Muitas vivem passando fome e estão entrando no mundo das drogas para conseguir sobreviver, com fome e frio. (Comentários sobre a matéria "Gestão Doria quer pagar a usuários de crack para deixarem SP), publicada ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste).

Emanuela Bernardino

(Via Facebook

Baixa no PSDB

Depois da reunião do PSDB em Brasília, que como sempre se enfiou em cima do muro com medo de queda, o criminalista Miguel Reale Júnior, psdebista desde sempre, desembarca do partido, por não compactuar com as últimas resoluções. Essa ala velha do PSDB já deu, e se a nova não se modernizar, em 2018, voto numa águia, bem-te-vi, e até pica-pau. Mas em tucano nunca mais.

Beatriz Campos

São Paulo (SP)

Consórcios

Se você consumidor tiver um pouco de paciência e juntar o dinheiro (todos os meses) equivalente à prestação de um consórcio, na aplicação menos rentável do mercado financeiro, para comprar um carro à vista, no futuro, ainda é melhor do que entrar em um consórcio. (Comentários sobre a matéria "Consórcios de veículos e imóveis avançam no Ceará", publicada no Diário do Nordeste).

Milfont Elias

(Via Facebook)