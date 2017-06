Leitores e Cartas

00:00 · 13.06.2017

Ah, se...

Ah, se aparelhos de mamografias fossem instalados com a mesma vontade com que se instalam fotossensores. Se os muros das escolas fossem pintados com a mesma velocidade com que se pintam faixas "armadilhas" nas ruas. Se os resultados de prevenção ginecológica chegassem nas casas das pacientes com a mesma pontualidade e infalibilidade das multas de trânsito. Se criminosos fossem vigiados e vídeo-monitorados com a mesma voracidade como ocorre com o cidadão. Ah, meus amigos, se o empenho e engenhosidade dos gestores fossem os mesmos em todos os campos de prestação de serviços ao povo. Estaríamos no céu!

Carlos Heli Bezerra Leite - Fortaleza (CE)

Lava-Jato

Embora contra a vontade de conhecidas figuras políticas, que no passado combatiam com veemência a corrupção, a operação Lava-Jato segue mandando para a cadeia ladões do dinheiro público e, ao mesmo tempo, realizando a vontade de milhões de brasileiros que só em sonho viam acontecer. Assim é que, além de deputados e senadores, para o xadrez já foram mandados até ex-governadores. Parabéns, portanto, para nossa Justiça.

José Admir de Paula - Paracuru (CE)

Bolsa x dólar

Primeiro dia útil após o julgamento da chapa Dilma-Temer no TSE que deu sobrevida temporária ao presidente Temer, o "dólar sobe e a Bolsa de Valores cai". Quem pensou que investidor é idiota e que a permanência de Temer no poder pouparia debandada de investidores, caiu do cavalo. Investidor quer transparência, honestidade e no julgamento do TSE a transparência ficou embaçada pela permanência da chapa. Quero ver agora como nossa economia recém saída da UTI vai se comportar. Voltamos para a corda bamba!

Beatriz Campos - São Paulo (SP)