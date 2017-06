Leitores e cartas

00:00 · 12.06.2017

Trânsito no Meireles

Sinalizar durante a noite e meter a caneta na manhã seguinte, multando os motoristas desavisados, que ainda não foram informados sobre as mudanças não está certo. Cadê o período de adaptação? Falta divulgação, uma campanha de conscientização! Multa de R$ 880,00 por pisar numa faixa, é brincadeira!

Hilderlânio Girão

(Via Facebook)

Trânsito II

A culpa é dos péssimos motoristas que transitam nessa cidade. Os caras vêm pela faixa da esquerda, já sabendo que vão prosseguir para a Avenida Antônio Justa, mas não ligam a seta. O outro vem pela direita para seguir na Avenida da Abolição. Aí já era. Falo isso porque já presenciei, várias vezes, colisões no local. (Comentários referentes à matéria "Cruzamento no Meireles tem 667 acidentes registrados", publicado na última semana, no Diário do Nordeste).

Nando Alves Costa

(Via Facebook)

Flagelo da fome

A luta contra a fome sempre foi uma realidade humana. Hoje, já com sete bilhões de habitantes, a Terra continua a lutar para permanecer longe desse flagelo. A má distribuição de renda é um fator importante para a permanência da fome em algumas regiões da África, da América Latina, da Ásia e de outros lugares. O médico, professor e escritor, articulista do Diário do Nordeste, Josué de Castro, em seu livro "Geografia da Fome", denuncia a política de exclusão social como um dos fatores geradores da fome. Com as crises econômica, ecológica, energética etc., o fenômeno volta a ameaçar a população do planeta com mais intensidade. Só o trabalho é garantia estável na luta contra a fome. Vamos combater a fome no Brasil com agricultura forte, famílias estruturadas e maior fraternidade entre as pessoas. Amor, saúde e trabalho são garantias de fartura em nossas mesas.

Paulo Roberto Girão Lessa

Fortaleza (CE)