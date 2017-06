Leitores e Cartas

00:00 · 10.06.2017

Crise de consciência

O País passa por uma crise econômica terrível com estados quebrados e com dificuldade no pagamento de dívidas , assim como no pagamento de servidores públicos em dia. A cidade de Fortaleza é uma das que mais investe em educação no Brasil. Os números estão aí para comprovar, o professor está mais valorizado, mas infelizmente determinados grupos insistem em não reconhecer e insuflam professores a atos grevistas, de forma irresponsável. A última greve foi considerada ilegal pela Justiça e ao meu ver também imoral, porque o aluno não é produto para ser usado como poder de barganha. São crianças e jovens em desenvolvimento. Esforços estão ocorrendo para o reajuste, mas é necessário o entendimento da coisa pública para a compreensão dos problemas orçamentários do nosso Município. Pautar greves somente na questão salarial reduz nossos alunos à condição de meros objetos do conhecimento, enquanto nosso principal objetivo está no processo de educar e inspirar para os desafios da vida. A crise vai passar. Enquanto isso, nós professores devemos focar no Projeto Político Pedagógico (PPP) de nossas respectivas escolas. Discutir política externa é importante, mas a interna é imprescindível.

Prof. Diogo Melo - Fortaleza (CE)

O porquê do caos

O ensino, a família, e as instituições começaram a ser destruídas, quando deixaram de ministrar nas escolas a disciplina de "OSPB". Àquela época, as crianças aprendiam desde cedo a respeitar os pais, os mais idosos, e a ela era ensinada a amar o próximo, a Pátria. Aprendia quais eram seus direitos e suas obrigações. Uma vez por mês, era escolhido um aluno exemplar de cada escola, que auxiliado por um soldado do exército, hasteava a bandeira do Brasil e com prazer cantavam o Hino Nacional. Em Provérbios, 22:6, está escrito: "Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele". Educar é formar o caráter. Que saudade daqueles velhos tempos. Os valores se inverteram. Professores são postos para fora da sala de aula. Como dizia o jornalista Boris Casoi: "Isto é uma vergonha."

Costa Neto - Fortaleza (CE)

Cracolândia

Aquelas cenas violentas da Polícia paulista expulsando e, ao mesmo tempo, espancando moradores de rua, no Centro de São Paulo, afim de acabar com a cracolândia, são a imagem do despreparo e da incompetência. Conseguiram limpar aquela região, porém, mais adiante, a uns 200 metros, numa praça qualquer, ali estava novamente o "enxame" de drogados reunidos, "rindo à toa" das autoridades e sem saber para onde ir. Tentaram interná-los à força em clínicas de recuperação, porém, as entidades de Direitos Humanos foram as primeiras a protestar. O "X" do problema não está no viciado, mas nos traficantes que comercializam a droga nos becos e ruas. Capturando e prendendo esses maus elementos, o enxame de "pedreiros" se dispersará, não terão onde e nem como comprar a droga. A Prefeitura da maior cidade do País deixou que o bolo fermentasse e crescesse, fez vista grossa por muitos anos e agora está com um abacaxi para descascar. Para onde levar essa gente?

Nilson Alves - Fortaleza-CE

Previdência?

Na minha vida não me lembro de nada de estupendo que um governante brasileiro tenha feito em favor do povo. O lema sempre foi primeiro a cúpula do poder e depois os representados. E a gente não aprende. A conversa é sempre a mesma: "nas próximas eleições eles vão ver". E nada muda. Temos no Congresso Nacional um grande número de políticos que nunca deveriam ter chegado lá e que já estão próximos do jubileu de ouro. Vejam o que estão planejando com a reforma da Previdência. Caso aprovem, vai ser duro o trabalhador chegar aos 65 anos de idade para se aposentar.

Jeovah Ferreira - Taquari (DF)