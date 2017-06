Leitores e Cartas

00:00 · 09.06.2017

Lixo e educação

Não é só no Pirambu, não! Fortaleza toda está lotada de lixo. O povo descaradamente está colocando lixo em qualquer lugar. No início da Rua Visconde do Rio Branco, faz vergonha. Outro dia, estava em uma parada de ônibus na Rua Costa Barros, um senhor veio e jogou o lixo em cima de uma calçada. Fui reclamar, ele me mandou para "aquele lugar".

Maria José Rodrigues - (Via Facebook)

Lixo e educação II

Além de espalhar doenças e deixar a cidade mais feia, a ignorância do povo ainda atrapalha o trânsito, pois todo dia os caminhões que recolhem lixo ficam na faixa da esquerda da avenida.

Leite Srthr - (Via Facebook)

Lixo e educação III

Todo dia, passo na avenida central do Pirambu, de manhã e à noite, e é sempre a mesma nojeira. O caminhão recolhe o lixo de manhã e à noite está tudo sujo de novo. (Comentários sobre a matéria "Pirambu convive com descarte irregular de lixo em avenida do bairro", publicada nas redes sociais do Diário do Nordeste).

Ronaldo Teixeira Bomfim - (Via Facebook)

Jogos de loteria

Na última quarta-feira, eu estava na fila de uma casa lotérica para pagar a conta da Internet e fiquei só observando a quantidade de pessoas fazendo inúmeros jogos, a grande maioria idosas, acreditando na "sorte". Mentalmente, fiz as contas de quanto esse povo investe para a maior máfia do mundo, os jogos de loterias. O governo arrecada bilhões com esse negócio, e não foi à toa que casas de jogos (chamadas clandestinas), foram e são fechadas, posto que o governo quer comer o "bolo" sozinho. (Comentário sobre a matéria "Sorte cearense: 9 já levaram mais de R$ 45,8 milhões da Mega e Lotofácil este ano", publicada ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste).

Whesley Castro - (Via Facebook)