Leitores e Cartas

00:00 · 08.06.2017

Pensão alimentícia

Infelizmente, o mais talentoso jogador do futebol cearense, dos últimos 20 anos, se encontra nessa situação. Queria eu poder ajudá-lo a sair dessa, como gratidão às alegrias que ele nos proporcionou dentro de campo, durante um bom tempo. Lamento bastante. (Comentário de torcedor sobre a matéria "Atacante Clodoaldo pode ser preso a qualquer momento", publicada ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste).

Jorge Campelo - (Via Facebook)

Cenário político

Olhando o Brasil do alto da "estratosfera política", sem paixões e pretensões, é desanimador. Difícil, diante das evidências, o presidente Temer continuar governando. Por um lado, se pela Constituição Federal o presidente tampão deverá ser escolhido pelo mesmo Congresso, cujos 22 principais partidos são acusados de receberam dinheiro ilícito, quem sairá escolhido por essa turma, que não tenha rabo preso? Por outro lado, se partirmos para "eleições diretas já, vemos os movimentos do ex-presidente Lula, achando que seu capital político continua nas alturas, e que ganharia qualquer eleição. Onde está aquele País ensinado pelos meus pais, que em qualquer negociação com um aperto de mãos, olho no olho, era o mesmo que um contrato assinado? Onde estará o germe dessa ética perdida?

Beatriz Campos - São Paulo (SP)

Eleições diretas

Não entendo porque tanta pressa por eleições diretas fora de época. Seria para resolver logo a crise política e econômica que vem sofrendo o País? Creio que não. Pois quem está interessado pela realização das eleições agora, são os que provocaram essa crise e também os mesmos que já mostraram à população quão incompetentes e corruptos são na gestão do dinheiro público.

José Admir de Paula - Paracuru (CE)

Preso bandido que burlou sinal de tornozeleira

Condenado por porte ilegal de arma, tráfico de drogas e receptação, Francisco Glaudemir Silva Moura, de 29 anos, foi preso, ontem, burlando o sistema de monitoramento da Sejus. Ele usava uma tornozeleira eletrônica, mas conseguia interromper o sinal do equipamento envolvendo-o com papel alumínio. Esta foi a matéria mais lida, ontem, no Diário do Nordeste.

AMC corrige fluxo de tráfego na Avenida Abolição

Condutores que seguem pela faixa direita da Av. Abolição, no sentido Centro/Mucuripe, não mais poderão desviar para a esquerda e prosseguir pela avenida. A orientação da AMC , agora, é prosseguir em frente pela rua Antônio Justa, ou virar à direita na Av. Desembargador Moreira. Este foi o post mais curtido, ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste.