Leitores e Cartas

00:00 · 07.06.2017

Meningite

Estou desaprendendo tudo que me ensinaram os livros dos grandes epidemiologistas. Se existe um surto no Município de Parambu, como estratégia de segurança delimita-se uma área circunvizinha (ao redor do Município de Parambu) que diste no mínimo 100 km do surto, e que se vacine toda a população dessa área. Que se faça vacinação de todos os viajantes que fizerem paradas em Mocambo. Dar preferência de vacinação às crianças menores de 5 anos. Ah, meu Deus, os grandes cientistas tremem nos túmulos. (Comentário sobre a matéria "Surto de meningite leva Sesa a vacinar a população de Parambu", publicada ontem, no Diário do Nordeste).

Milfont Elias - (Via Facebook)

Golpe no clima

A decisão de Donald Trump de abandonar o Acordo de Paris sobre o clima deixa o povo americano estupefato e desmoralizado perante o mundo! Acordo histórico este que foi assinado em 2015, por Barack Obama, com 195 países! Desta forma, os Estados Unidos se juntam à Síria e à Nicarágua, que também não fazem parte deste indispensável acordo climático mundial.

Paulo Panossian - São Carlos (SP)

Acordo de Paris

Não são as Centúrias de Nostradamus, é a decisão covarde do presidente dos USA que insiste em gerar empregos na indústria do carvão, que polui 25 vezes mais que o CO2, e que irá gerar 100 mil empregos para a suposta America First, a mesma que a administração Obama gerou 12 milhões de empregos em 2016, na indústria eólica e solar, com energias limpas e sustentáveis. Terrível essa decisão do presidente Donald Trump de sair do Acordo Climático de Paris. Que o povo americano aguarde a vingança da natureza, que agirá em legítima defesa.

José Pedro Naisser - Curitiba (PR)