Leitores e Cartas

00:00 · 08.04.2017

Viaduto na BR-116

Quando fizeram os túneis na Washington Soares, perto do Centro de Eventos, disseram que iam copiar essa solução para a BR-116. Assim, quem vem pela BR-116 e precisasse dobrar à esquerda para o Aeroporto Pinto Martins não usaria mais o viaduto e sim um túnel que seria construído. Da mesma forma, quem vem do Aeroporto e precisasse pegar a BR-116 em direção ao Centro não usaria mais o viaduto e sim o túnel. Desistiram desse projeto? E outro ponto que não pode ser esquecido é o cruzamento da Alberto Craveiro com a Rua Pedro Dantas. Quem trafega pela Pedro Dantas tem opção de retorno. O sinal deveria ser exclusivo para quem vem da Alberto Craveiro e precisa dobrar à esquerda na Pedro Dantas, devendo ser aberto somente a cada cinco minutos e por apenas um minuto. Eis mais uma sugestão.

Paulo Marcelo Farias Moreira

Fortaleza (CE)

Lei do desarmamento

Esta lei criada por falta absoluta de matéria ou notícias midiáticas, fez gerar no Congresso Nacional uma subserviência pusilânime de agradar ao império do noticiário. Deputados e senadores em sua santa ignorância, de tudo fazem para aparecer na mídia, sem medir as consequências de seus atos, provando, criando leis que mais servem para proteger a bandidagem e aos crimes organizados, em detrimento da população. Bandidos, criminosos não têm medo de encarar mais um processo tal qual um porte de arma, enquanto o cidadão comum fica à mercê da incapacidade policial de oferecer segurança pública. O controle de armas não pode ser imperante no território nacional dado a extensão, bem assim, das matas, rios, estradas vicinais em todas as fronteiras. Em solo brasileiro, os criminosos, cônscios das leis de proteção contra os policiais e os cidadãos, são soberanos para a formação de bandos. Todo ser humano tem medo de morrer. Isto é natural e comum ao ser vivente. O criminoso sabendo que o cidadão estar armado, não vai enfrentar com tanta naturalidade, como acontece atualmente com tanta simplicidade, porque de antemão sabe que pode receber uma represália e sair ferido. Enquanto isso, a sociedade se encontra atônita, porque, "se correr o bicho pega, se ficar o bicho come".

Hilário Torquato

Fortaleza (CE)

Candidatura avulsa

A Constituição Federal resguarda o pluripartidarismo e, para que alguém concorra a um cargo eletivo faz-se necessário a filiação partidária. Estamos vivendo um momento de total descrédito nos partidos e nos políticos brasileiros e sem perspectiva de mudança. Portanto, a aprovação de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), permitindo candidaturas avulsas, ou seja, sem filiação partidária seria uma boa alternativa. Quem sabe o eleitorado brasileiro começa a buscar assinaturas para que, em breve, possamos ter essa possibilidade. É preciso assinaturas de pelo menos 1% dos eleitores aptos a votar.

Jeovah Ferreira

Taquari (DF)

Pé-frio

Durante 13 anos rezamos para que o PSDB, agisse como oposição. Víamos o PT e coligados agirem ao seu bel prazer. Ouvíamos boatos e mais boatos de corrupção e o cágado partido ficava rodando em círculos sem nenhuma atitude. Na única vez que tomaram atitude de "cabras machos", está sendo um desastre. A ação impetrada pelo partido no TSE, contestando a chapa Dillma/Temer por usar dinheiro ilícito de campanha, coloca o País num vespeiro sem tamanho. Se comprovado e julgado procedente pelo TSE, o Brasil entrará numa enrascada sem tamanho. Nunca pensei que rezaria para que o presidente Temer continuasse no poder, porque ele sempre fez parte dessa turma. PSDB como oposição, ou é omisso, ou pé -frio .

Beatriz Campos

São Paulo (SP)