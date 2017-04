Leitores e Cartas

00:00 · 07.04.2017

Fim das barracas

Decisão absurda essa do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em Recife! As barracas da Praia do Futuro são tradição de nossas praias, do Ceará, há anos! Como é que vai ser agora? Já pensou quantas pessoas ficarão desempregadas? E o prejuízo para os empresários? E nosso costume de ir para as barracas aos domingos? Fora o deserto em que essas praias irão se transformar. Se já é perigoso do jeito que está, imagina depois dessa lamentável decisão! Espero que essa decisão estapafúrdia ainda seja alterada por meio de recurso ao STF.

Renata Torres Bessa

(Via Facebook)

Fim das barracas II

Já convidei vários amigos de outros estados para a Praia do Futuro e todos os que vêm aqui se sentem maravilhados com as barracas e até com os preços, se comparados com os outras praias do País. O diferencial de Fortaleza são as barracas da Praia do Futuro. Sei que existem abusos, e esses abusos deveriam acabar, mas acho que tirar todas as barracas não é legal. Será o fim de um grande ponto turístico!

Carlos Matos

(Via Facebook)

Fim das barracas III

Isso é progresso? ou andar para trás feito caranguejo?. Essa decisão é contrária à vontade do povo cearense. O poder público só trabalha contra o progresso. Agora é que a praia vai virar um deserto. Os assaltos e crimes vão aumentar por lá e ninguém vai mais. Quem vai expor sua vida em risco?

Jane Belchior

(Via Facebook)

Fim das barracas IV

Essa decisão vai acabar com o turismo não só da Praia do Futuro, mas também o turismo da Capital e do Estado. (Reações de internautas sobre a matéria "Justiça decide pela retirada das barracas da Praia do Futuro", publicada ontem, pelo Diário do Nordeste)

Lucas Alves Balbino

(Via Facebook)