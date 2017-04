Leitores e Cartas

00:00 · 06.04.2017

Crime hediondo

Esta é mais uma prova de que estupro trata-se de uma relação de poder e não de libido sexual. Não são apenas as "gostosas" que usam saias curtas e decotes exagerados que podem sofrer essa violência. Qualquer pessoa corre esse risco, inclusive homens. Porém, a maioria das vitimas são mulheres adultas, adolescentes ou crianças. (Comentário referente a matéria "Homen é preso suspeito de estuprar idosa de 82 anos", publicada nas redes sociais do Diário do Nordeste).

Dáfany França

(Via Facebook)

Rapto de Lohany

Como um crime aparentemente tão simples pode se transformar em um grande quebra cabeça para a nossa Polícia, no caso da pequena Débora Lohany desaparecida há 10 dias ? O silêncio em que seguem as investigações por parte da Polícia ecoa como um alarido nos apelos de toda a sociedade cearense, a qual cobra com toda veemência a elucidação desse delito, que, a priori, não deve perdurar, em virtude do desgaste e do esfriamento de provas. Só nos resta ficar na torcida, para que a pequena Débora, reapareça com vida, pois infelizmente as estatísticas apontam que fatos dessa natureza sempre acabam em crimes hediondos, praticados por pessoas desequilibradas e com várias passagens na Justiça.

Gilson Queiroz

Ubajara (CE)

Multa do buraco

Sobre a charge de ontem, no Diário do Nordeste, como sempre hilária, onde o gestor público sugere colocar o lixo nos buracos para acabar com os dois problemas da cidade, a sujeira e a buraqueira, me ocorreu o seguinte: A exemplos do Detran e AMC, que a cada dia criam multas para aplicar contra motoristas indisciplinados, não deveria a Prefeitura criar multa contra pessoas mal educadas que colocam o lixo na frente de suas casas depois que o carro passa?

José Admir de Paula

Paracuru (CE)