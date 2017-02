Leitores e cartas

00:00 · 06.02.2017

Primos pobres

Numa época na qual nos deparamos a todo momento com o fantasma da escassez, principalmente de recursos públicos, ressalta a situação de abandono dos parques municipais de Fortaleza, quando comparados ao megalomaníaco projeto de expansão do Parque do Cocó. Enquanto os parques Rachel de Queiroz, o Rio Branco, o Adhail Barreto e mais sete padecem de uma penúria de dar dó, e a Prefeitura busca parceria com a iniciativa privada para zelar por suas instalações, o Estado pretende gastar milhões para acrescentar ao Cocó áreas particulares que exigem desapropriações caríssimas. Almeja com isso dotá-lo de 1.373 hectares (ha), em sua imensa maioria distantes de qualquer usufruto da população, quando o maior da América Latina, o Chapultepec, Cidade do México, tem 686 ha, dispondo inclusive de um magnífico zoológico. O cotejo com outros ao redor do mundo também é revelador do delírio: Buttes Chaumont (25 ha); Boboli (4ha); High Line NY (1h a); Landschafts Park (180 ha); Hampstead Heath (320 ha); Parc Guell (17 ha); Summer Palace (300 ha); Olmstead Park (152 ha); Birkenhead (94 ha). Já que a grana está fácil assim, o governo bem que poderia ajudar seus primos pobres da Prefeitura, estes sim frequentados pelo povão. De Acquario e terminal marítimo, estamos fartos!

Paulo Limaverde

Jornalista

Sonho da refinaria

A eleição do senador Eunício Oliveira para presidir o Senado pode ser motivo de orgulho para seus conterrâneos, mas de satisfação, nem tanto. Pois aos cearenses, que embora mantenham a tradição de ocupar cargos de primeiro escalão no governo federal, sempre lhes foi negada a instalação em sua própria terra de empreendimentos de grande monta. Em todo caso, será que desta vez sai a tão sonhada refinaria de petróleo?

José Admir de Paula

Paracuru (CE)