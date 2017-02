Leitores e cartas

00:00 · 04.02.2017

Sandálias e botinas

Os padres foram chegando nas primeiras caravelas que "descobriram" o Brasil, pois o projeto ideológico era dilatar a Fé e o Império. Ora, a Fé ajudava a dilatar o Império. Por isso, junto com os soldados vinham os frades, atrás da bota do guerreiro seguia a sandália do missionário. Foram milhares. O nome da maior parte desapareceu no anonimato da grande ordem católica colonial. Alguns ficaram mais conhecidos. Quem não se lembra dos padres Anchieta e Manoel da Nóbrega? Pois bem, retiramos do anonimato e apresentamos a vocês mais dois jesuítas dos nossos tempos coloniais: Gonçalo Leite e Miguel Garcia. Vivas aos padres Gonçalo Leite e Miguel Garcia! Por quê? Repatriado por discordar da escravidão. Gonçalo Leite foi o primeiro professor de filosofia no Brasil. Defendeu a tese que nem negros da África nem os índios do Brasil apresentavam base legal para serem escravizados. Será que não estamos, ainda, sendo escravizados? Hoje a escravidão macroeconômica, não tem tese! Mas o que ainda ajuda o povo é a Fé. Fé que a corrupção não vai mais ser dilatada!

Tarcísio Passos

Fortaleza (CE)

Muros brasileiros

A ação de isolar territórios através da construção de muros não difere muito da divisão das camadas sociais que abrange o nosso País, em vários aspectos, seja nos setores da saúde, educação, saneamento básico, competitividade e até mesmo num próprio funeral , onde a pobreza é quase sempre compelida a buscar financeira ajuda para enterrar um ente querido. E o nosso muro vai além, porque arcamos com os impostos mais caros do mundo e taxas de juros que são verdadeiras barreiras na vida do povo menos favorecido. Vivemos, literalmente, cercados por muros do preconceito, da exclusão social e do desemprego, para o quê hajam muralhas. Em apenas um aspecto o povo brasileiro ainda está nivelado: Na questão do voto, onde o pobre se torna um soberano.

Gilson Queiroz

Ubajara (CE)

Cobranças abusivas

Em época de crise, é abusiva a atitudes de bancos e de operadoras de cartões de créditos em efetuarem cobranças via call center, a qualquer hora do dia e da noite, mesmo em dias de sábados e domingos, bem como nos locais de trabalho, em flagrante desrespeito às leis. O poder Judiciário também tem sua parcela de culpa neste descalabro em que se encontra a Nação, porque deixa de lado a Lei da Usura para participar da exploração abusiva de busca e apreensão, execuções com base apenas em resoluções do Banco Central. São cobranças abusivas de contas já efetivamente pagas, criações de contas de cheques especiais nunca utilizadas, como faz o Banco Itaú. Estas financeiras capitaneadas pelos bancos utilizam seus "poderes" porque sabem da existência do "se colar colou" , e as multas aplicadas pelos Decons da vida são tão insignificantes que justificam suas ações.

Hilário Torquato

Fortaleza (CE)

Narração esportiva

Sempre fui aficionado pelo mais importante meio de comunicação de massa, o rádio, pois nele atuei por alguns anos. Por isso, é com tristeza constatar que a narração esportiva está perdendo seu encantamento, não mais oferecendo ao rádio-ouvinte as fortes emoções que dela se espera. Alguns locutores esportivos estão abusando na leitura de textos comerciais durante as transmissões, muitas vezes deixando de narrar lances importantes ocorridos dentro do gramado. E, como se não bastasse, alguns minutos da transmissão dos jogos também são utilizados para enaltecer familiares e pessoas do seu círculo de amizade. Até repórteres de campo, quando chamados a intervir, fazem a mesma coisa.

Raimundo Célio Mano Chaves

Fortaleza (CE)