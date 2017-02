Leitores e Cartas

00:00 · 02.02.2017

É melhor guardar dinheiro todo mês, e quando precisar pagar um médico particular, do que contar com atendimento de planos de saúde, que é demorado e, às vezes, nem cobre tudo.

Vanessa Lima

As pessoa pagam um absurdo de dinheiro, todos os meses, por planos de saúde e quando realmente precisa eles não dão o suporte necessário ao paciente. Isso sem falar que os médicos credenciados atendem os pacientes em menos de cinco minutos. (Comentários sobre a matéria "Proposta quer deixar planos de saúde mais simples e baixar atuais valores", publicada ontem, no Diário do Nordeste).

Edmar Júnior

Especial e ativo

Ter deficiência, ser uma pessoal especial, não é ser inativo. Muitos com deficiência dão exemplo de trabalho e realizações. Todos temos algumas limitações. O importante é superá-las e ir em frente. Gosto de chamar as pessoas assim de especiais pois, em geral, quando se suprime um sentido outros se desenvolvem. Temos inúmeros sentidos destacando os cinco sentidos. Mas há sentidos mais apurados como os chamados sextos sentidos. E ainda existe o sétimo, oitavo etc. Quando se perde a visão, outros sentidos como o tato e a audição são aguçados. É muito importante a não exclusão do deficiente e sim o desenvolvimento das faculdades e dons para melhorar a vida de quem não tem todos os dons primários. A educação dos sentidos é o caminho para superar a exclusão e o fechamento em si. Escolas para cegos, surdos, mudos e outros deficientes devem ser criadas, apoiadas e aperfeiçoadas. Deficiência nem sempre resulta em falta de eficiência e sim em suplantação e formação de novos sentidos para uma vida nova.

Paulo Roberto Girão Lessa

Fortaleza (CE)