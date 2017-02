Leitores e Cartas

00:00 · 01.02.2017

Carga pesada

De que adianta os governos ficarem apertando aqui e ali, criando mecanismos para melhorar as finanças públicas, se em contrapartida as torneiras da corrupção estão sempre abertas e escoando muitos investimentos que seriam destinados à população em prol dos bolsos de usurpadores? Troca-se gestores, mais tudo continua na mesma. Menos os tributos, que não param de aumentar.

Gilson Queiroz

Ubajara-ce

Sigilo privilegiado?

Bola dentro para a ministra Cármen Lúcia, presidente do STF, ao homologar a delação da Odebrecht, interrompida com a morte de seu relator, Teori Zavascki! Bola fora ao manter o sigilo das investigações, porque o cidadão comum já não entende por que políticos possuem "Foro Privilegiado" e, agora, teremos também "Sigilo Privilegiado"?

Beatriz Campos

São Paulo (SP)

Pais sem coração

Gesto nobre e exemplar do jovem que alugou uma casa, em São Paulo, para abrigar homossexuais expulsos de casa pelos pais . É de estarrecer um caso. Lamentável que ainda existam pais sem coração, homofóbicos, sem sentimento de compaixão e aceitação nem mesmo dos próprios filhos. Completos idiotas.

Vicente Limongi Netto

Brasília (DF)

Lava-Jato

Sorteio de relator para a Lava-Jato significa que vão deixar a Justiça nas mãos de Deus. São dois ministros do bem e três do mal. Deus nos dá 40% de chance de seguir com a Operação Lava-Jato e 60% de ela virar pizza! O povo merece mais que isso. Intervenção militar resolve! (Comentário de internauta sobre a matéria "Cármen Lúcia quer sortear relatoria da Lava-Jato entre 5 ministros", publicada ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste).

Fabrizio César

(Via Facebook)