Leitores e Cartas

00:00 · 31.01.2017

Ver para crer

Se o Brasil não fosse governado por políticos corruptos, para os quais roubar os cofres públicos não é crime, desde que seus antecessores tenham roubado também, seguramente o País não ostentaria colocação tão vergonhosa no ranking das nações mais corruptas do mundo. Porém o que jamais se imaginava ver um dia aqui acontecer - um político ser mandado à cadeia - hoje, graças a um Judiciário destemido, esse fato está quase para virar rotina.

José Admir de Paula

Paracuru (CE)

Previdência Social

Muito se fala do déficit dá Previdência Social, entretanto, ninguém presta contas sobre quanto a previdência arrecada, quanto gasta, quantos continuam, se a contribuição dos que morrem fica na Previdência, se as grandes empresas farão acordo para quitação de suas dívidas e tantas outras informações que o próprio presidente do Conselho Federal de Contabilidade deve ter mas não torna público. Como aprovar esta reforma se as informações são sonegadas ao público que possivelmente arcará com as dívidas que não contraiu?

Armando Esteves Ferreira

Fortaleza (CE)

Previdência Social II

O governo federal divulgou com estardalhaço o déficit da Previdência privada em 2016, mas se calou sobre o déficit da Previdência pública, que abarca funcionalismo da União, estados e municípios. Para menos de 1 milhão de aposentados públicos, supera o nosso - -cidadão comum - com mais de 25 milhões de aposentados. O Brasil não estaria hoje nesta situação se leis que regem o funcionalismo fossem aprovadas por órgãos independentes. Como fazer um funcionário público - político também é - aprovar lei contra seus próprios interesses? O ônus, para variar, recairá nas costas de todos nós brasileiros.

Beatriz Campos

São Paulo (SP)