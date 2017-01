Leitores e Cartas

00:00 · 28.01.2017

Obama e Trump

Qual a diferença, entre Obama e Trump? A diferença é: ora, Obama é uma sombra dos filósofos gregos. É um intelectual, um homem de grande poder de comunicação. As suas expressões, quando fala, é como se estivesse dando aula, ensinando e explicando. Homem sem ambição, apenas a sua ambição de intelectualidades, de saber e de ensinar como gregos, na sua inteligível maneira de ver e observar a realidade das coisas. Trump, vai governar no seu pragmatismo, assim como definiu o ex-presidente Obama, que saiu já deixando saudades e legados aos americanos. Mas Trump, na sua potência bilionária, almeja a construção de um muro de 3.200 km, que poderá ser cercado de revolta. Nem bem vai abrindo as cortinas para governar os Estados Unidos, e já enfrenta grande hostilidade do rebanho americano. O maior perigo deste muro é a geração de ódios, que poderá trazer graves consequências ao povo americano, e ao mundo. Trump quer mostrar ao mundo ser o super-homem, que vai governar a Nação mais poderosa do mundo, ao seu modo, poderoso e arrogante.

Tarcísio Passos

Fortaleza (CE)

Justiça, justiça!

Estamos em crise política, econômica, social e a pior delas que é a crise moral. Os presídios explodem e a matança nos envergonha perante o mundo civilizado, enquanto outros criminosos (ladrões) de milhões e milhões de dólares, presos, tomam café com a esposa, também presa, também por roubo de dinheiro grosso. O artigo 5º, da Constituição Federal brasileira diz: "todos são iguais perante a lei". Que igualdade é esta onde autoridades são pegas roubando os cofres públicos e ainda são chamadas de excelência e o ladrão de galinha não tem direito nenhum? A Justiça cria a confiança, desenvolve o sentimento do cumprimento do dever. A injustiça cria o ódio.

Torres de Melo

Fortaleza (CE)

Para inglês ver

Para lidar com a crise no sistema carcerário, o governo federal autorizou o uso das Forças Armadas (FFAA) para garantir a lei e a ordem no sistema penitenciário brasileiro, pelo prazo de 12 meses. Além da duvidosa constitucionalidade do Decreto, pois matéria de segurança pública e controle prisional não são afetas ao Exército, Marinha ou Aeronáutica, o uso das FFAA no sistema carcerário deverá ocorrer de forma pontual, para a detecção de armas, drogas, celulares e outros objetos de uso ilícito dentro da prisão. Assim, a atuação seria de modo superficial, não lidando diretamente com os internos, nem realizando segurança ostensiva. Como proposto, participação das FFAA em nada mudará o quadro caótico em que se encontram as prisões brasileiras, cujos internos ressentem-se de soluções menos cosméticas e demagógicas e mais eficazes para frear o crescente encarceramento, a consequente superlotação dos presídios e a violação constante de sua dignidade. Fica claro que o governo não sabe como e não quer lidar com o problema, lançando mão de placebos para cuidar de um mal que só se resolve com políticas públicas, criminal e penitenciária sérias e de longo prazo.

Nestor Santiago

Fortaleza (CE)

Açudes assoreados

Quando da efetiva existência do Dnocs, no período de estiagem ou seca, recursos públicos eram utilizados para diminuir assoreamentos existentes nos açudes, cuja finalidade era ampliar a capacidade de armazenamento hídrico, por ocasião das chuvas. Hoje, não se faz mais isso e muitos açudes e barreiros estão assoreados, e logo começarão a sangrar, com a menor "cusparada", perdendo-se o precioso líquido, o que irá impor à população maior custo em seu abastecimento. Isto é uma vergonha sob a desculpa de ecologicamente correto.

Hilário Torquato

Fortaleza (CE)