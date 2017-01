Leitores e Cartas

00:00 · 27.01.2017

Amor & sexo

Esse programa é ótimo! Morro de rir. Aborda assuntos polêmicos com leveza e naturalidade. Respeita todas as tribos, o respeito às pessoas é o ponto alto. Passa em um horário apropriado para o tema. Fernanda conduz perfeitamente o programa. (Comentário de internauta sobre a matéria "'É um programa feminista', diz Fernanda Lima sobre 'Amor & Sexo'", publicada nas redes sociais do Diário do Nordeste).

Jana Queiroz

(Via Facebook)

Riscos na serra

Muitas vezes, uma ocorrência de incêndio toma grandes proporções, sobretudo quando há uma certa demora no atendimento. Agora, imagine o tamanho do estrago, se uma ocorrência como essa, que aconteceu hoje (ontem) em um galpão em Fortaleza, viesse a ocorrer aqui na Região da Ibiapaba, onde a Brigada de Incêndio e o Instituto Médico Legal (IML) mais próximos distam mais de 100 Km de algumas cidades aqui da Serra.

Gilson Queiroz

Ubajara (CE)

Muro da vergonha

Um país como os EUA, que aprendemos a admirar, infelizmente está nas mãos de uma presidente como Donald Trump, centralizador, soberbo e insensato! E, se não se constrange em acabar com um plano de saúde popular como o Obamacare, que atende a quase 20 milhões de pessoas carentes, decide gastar prováveis US$ 25 bilhões, na construção de um muro 2,2 mil km, na fronteira com o México, com objetivo de impedir a entrada ilegal de imigrantes. E ainda, ameaça não repassar recursos federais para as cidades americanas que forem tolerantes com os estrangeiros sem documentação legal. Trump afronta a democracia americana e seu símbolo maior como a estátua da Liberdade!

Paulo Panossian

São Paulo (SP)