Leitores e Cartas

00:00 · 26.01.2017

Muro EUA x México

Até o ano de 1961, os cidadãos berlinenses podiam passar livremente de um lado para o outro da cidade. Porém, em agosto de 1961, com o acirramento da Guerra Fria e com a grande migração de berlinenses do lado oriental para o ocidental, o governo da Alemanha Oriental resolveu construir um muro dividindo os dois setores. Decretou também leis proibindo a passagem das pessoas para o setor ocidental da cidade. O muro, que começou a ser construído em 13 de agosto de 1961, não respeitou casas, prédios ou ruas. Policiais e soldados da Alemanha Oriental impediam e até mesmo matavam quem tentasse ultrapassar o muro. Muitas famílias foram separadas da noite para o dia. O muro chegou a ser reforçado por quatro vezes. Possuía cercas elétricas e valas para dificultar a passagem. Havia cerca de 300 torres de vigilância com soldados preparados para atirar. Em 9 de novembro de 1989, com a crise do sistema socialista no leste da Europa e o fim deste sistema na Alemanha Oriental, ocorreu a queda do muro. Cidadãos da Alemanha foram para as ruas comemorar o momento histórico e ajudaram a derrubar o muro. O ato simbólico representou também o fim da Guerra Fria e o primeiro passo no processo de reintegração da Alemanha. Que a democracia subsista e resista.

Tiago Régis

Muro EUA x México II

Para quem não sabe, 30% dessa fronteira dos Estados Unidos com o México já são muradas desde 1994, obra realizada pelo então presidente Bill Clinton. Trump tem que construir o muro mesmo, pois esta questão de imigração é um problema há anos para os EUA. Sem falar que esse muro só barra imigrantes ilegais. Se quer entrar no país, que entre de forma correta, como deve ser em toda nação!

William Muniz Melo

