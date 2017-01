Leitores e Cartas

00:00 · 25.01.2017

Ringue na pista

Isso é um absurdo, até quando vai continuar essa violência toda contra motoristas do uber? São trabalhadores que, como qualquer outra pessoa, só quer ganhar seu dinheiro com dignidade. As autoridades públicas vão esperar acontecer algo mais sério para tomarem uma atitude, como já é de praxe? E a Prefeitura de Fortaleza, não se pronuncia? O que diz diante de tais acontecimentos?

Dayane Ribeiro

Ringue na pista II

Antigamente os tecelões quebravam máquinas de tear das primeiras indústrias. Os acendedores de lamparinas quebravam as primeiras lâmpadas usadas na iluminação pública... Os cocheiros xingavam e desdenhavam dos primeiros usuários de veículos automotores. É a evolução...Ou a barbárie. (Comentários sobre a matéria "Motorista do Uber é agredido por taxistas na Praia de Iracema", publicada ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste).

Tiago Dorini

Redenção atrasada

As prefeituras no interior do Ceará passam por duas crises. A da falta de água e a crise econômica. Em Redenção, as professoras municipais ainda não receberam o pagamento atrasado da gestão passada. Onde não há verdade não há Justiça. Quem trabalhou merece receber seu salário integralmente e em dia.

Paulo Roberto Girão Lessa

Fortaleza (CE)

Pinto Martins

Os preços são exorbitantes, monopólio interno, cartéis e serviços de péssima qualidade, além de estacionamento caríssimo. O Aeroporto Pinto Martins é o reflexo do Brasil inteiro. (Comentário sobre a matéria "Aeroporto de Fortaleza é o segundo pior na avaliação de passageiros", publicada ontem, pelo Diário do Nordeste).

Wagner Heiwa

