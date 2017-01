Leitores e Cartas

00:00 · 24.01.2017

Bloqueio na BR-222

Não é queimando pneus no meio da BR -222 que vão resolver o problema. Só está servindo para tumultuar a viagem de cidadãos de bem que não têm nada a ver com o movimento grevista e só querem trafegar em paz! Essa ação pode atrapalhar, inclusive, a passagem de ambulâncias que transportam pacientes graves!Um absurdo! (Comentário sobre a matéria "Manifestantes protestam em São Luis do Curu contra a Prefeitura do Município", publicada ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste).

Maiara Gomes

(Via Facebook)

Lixo e educação

Aqui perto onde trabalho, no Montese, toda semana, por duas vezes, o carro recolhe a rampa de lixo que se forma. Não passa nem meia hora limpo e já jogam lixo e entulho no mesmo local. São os próprios moradores que jogam e despejam o lixo lá. Quando chove, entope tudo. Na avenida Leste-Oeste, já vi pessoas com baldes de lixo. Simplesmente despejando tudo no canteiro e vão embora.

Adaldja Phoenix

(Via Facebook)

Lixo e educação II

Não é só na Leste-Oeste, não. A sujeira está em toda a cidade. É falta de prefeito mesmo. Praça José de Alencar é só lixo, a Avenida Humberto Monte é a mais suja de Fortaleza e a SER III não faz nada.

Antonio Ferreira

(Via Facebook)

Lixo e educação III

É uma vergonha, mas a grande parcela de culpa da sujeira na cidade é da própria população. Importante lembrar que a Avenida Leste-Oeste é acesso de turistas que se deslocam para as praias do litoral oeste, lamentável!. (Comentários referentes à matéria "Projeto tenta eliminar pontos de lixo na Leste-Oeste", publicada ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste)

Daniel Pessoa

(Via Facebook)