Leitores e cartas

00:00 · 23.01.2017 / atualizado às 00:15

Tarifaço

São absurdos os preços de passagens e tarifas aéreas no Brasil. Meu irmão mora na Espanha. Viajou para Miami, passou alguns dias lá, depois seguiu para a Itália, ficou alguns dias lá e seguiu para a Inglaterra, onde passou mais alguns dias e, por fim, retornou à Espanha. E não é que todos esses voos juntos custam a metade do preço do que se ele tivesse feito Espanha - Fortaleza - Espanha?

Luca Oliveira

(Via Facebook)

Tarifaço II

Como se já não bastasse o preço exorbitante e sem controle do estacionamento do Pinto Martins agora mais essas tarifas. Que a população continue omissa e que os governantes nunca percam a ganância em cobrar sempre mais dos cidadãos de bem do Brasil. (Comentários referentes à matéria "Sobre o preço da tarifa de embarque no Pinto Martins", publicada pelo Diário do Nordeste)

Hildegardo Barros

(Via Facebook)

Fatalidade?

As especulações de sabotagem são duras e dramáticas, mas opiniões não podem ser afastadas. Não é cômodo nem fácil tratar da morte do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Teori Zavascky sem analisar os mais complexos aspectos envolvendo a figura profissional do vigoroso ministro do STF. Ações da Lava-Jato eram de responsabilidade de Teori. O ministro atuava com rigor fundamentado nos autos. Como deve proceder todo magistrado da Suprema Corte. Centenas de poderosos empresários e políticos estavam sob o crivo e espada do rigoroso Teori Zavascky. O Brasil acompanhava com interesse as ações e decisões do magistrado. Com a morte de Teori, fica a impressão de que abriu-se um buraco de desesperança nos corações dos brasileiros. Tomara que seja desmentido pelos próximos fatos e passos do episódio.

Vicente Limongi Netto

Brasília (DF)