Leitores e Cartas

00:00 · 21.01.2017

Açude do Cedro

Lí a bela reportagem do Diário do Nordeste sobre aquela secular represa do Quixadá, tombada pelo Iphan, cuja construção foi iniciada e concluída no século XIX, autorizada pelo então Rei D. Pedro II e foi o primeiro açude público construído em nosso País. É uma obra fenomenal. Toda a parede é de pedra, em forma de arco, cuja matéria prima tem bastante na região, e, de um lado e outro da parede, colunas trabalhadas, de pedra, sustentavam grossas correntes de ferro. É uma obra que merece ser vista. No entanto, poucas vezes ele sangrou. Atualmente, está praticamente seco. Na minha modesta opinião, os governos estadual e municipal devem mandar retirar a lama e os "torrões" secos do "porão", a fim de armazenar mais água nos períodos de chuvas, pois seu leito está bastante aterrado. Ademais, esta providência deveria ser adotada nos demais açudes do estado.

Amilcar Paula Pessoa

Fortaleza (CE)

Crise financeira

A pós-verdade que se confunde com o pós-jornalismo representa a mentira e o boato do pensamento único da nova elite neoliberal (financeira) globalizada. No Brasil, sua matéria-prima é a crise econômica. Cria crise e impõe sua receita neoliberal. Seu ciclo é notório, mas imperceptível para boa parcela da sociedade: reduz crédito privado, provoca recessão, culpa tamanho do Estado, cobra austeridade contra o trabalho e deixa de fora qualquer possibilidade de recorrer e tributar renda, patrimônio e capital, sob falsa acusação de carga tributária elevada. Esse ciclo do quanto pior melhor, provocará violência de limite imprevisível.

Antonio Negrão de Sá

Rio de Janeiro (RJ)

Cadeira na calçada

Praticamente tida como a única opção para oferta de geração de emprego, as prefeituras dos municípios cearenses têm tido a árdua missão de transformar água em vinho, motivada por uma arrecadação deficitária, parcos repasses públicos, falta de incentivos sociais, além de desvios de conduta de muitos gestores públicos. Em detrimento disso temos péssimos hospitais, escolas desestruturadas e sob o prisma do analfabetismo educacional, paralisia econômica, violência e desestruturação das famílias. Tudo isso vem mudando o hábito e o aspecto urbano das pessoas . Hoje, já não se contempla mais cenas bucólicas e antigas, como o simples ato de sentar em calçadas. Atrele-se a isso, a seca e as drogas. É, pelo visto, cada vez mais o nosso interior se interioriza .

Gilson Queiroz

Ubajara (CE)

Falência do Estado

Se os nossos governantes tampouco têm capacidade de dar proteção aos detentos que vivem confinados dentro dos nossos presídios, que até são mortos e decapitados, como mais estas 27 pessoas no Rio Grande do Norte, como nós contribuintes, sem cumplicidade com qualquer crime, devemos nos sentir aqui fora?. Já que, a insegurança pública é visível e medíocre o que torna cada cidadão brasileiro refém e ameaçado pela violência urbana, com a triste e assustadora estatística de mais de 60 mil assassinatos por ano?! Se o Estado já faliu no atendimento à saúde, e na qualidade da educação que oferece aos nossos filhos, no quesito segurança pública é de total abandono.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Vagas de táxi

O problema não é só a quantidade, mas sim a maneira como são distribuídas as vagas para taxistas. Todos nós sabemos que existe comércio ilegal de vendas de vagas. Só o presidente da Etufor diz que desconhece esse esquema em Fortaleza (Comentário sobre a matéria "Prefeitura vai aumentar as vagas de táxis em Fortaleza e estuda implantar modelos elétricos", publicada pelo Diário do Nordeste).

Vander Costa

(Via Facebook)