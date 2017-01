Leitores e Cartas

00:00 · 20.01.2017

Inversão de valores

No Brasil é assim, uma inversão total de valores morais. Tem dinheiro para investir em regalias para bandidos, mas quando é para Educação, para a Saúde, o governo diz que não tem de onde tirar dinheiro, que o País está quebrado. Lamentável ver tanta corrupção. (Comentário referente à matéria "Sistema prisional do Ceará terá investimento de R$ 52 milhões", publicada ontem, no Diário do Nordeste).

João Magno

(Via Facebook)

Nota fiscal

Estava claro que as emissões de notas ficais iriam aumentar. A Sefaz exige a emissão de cupom fiscal com a apresentação do CPF, e ainda exige que as empresas atualizem seus sistemas para que o negócio fique mais "amarrado". Isso é só uma forma de obrigar o aumento de arrecadação de impostos. (Comentário sobre a matéria "Emissão de notas fiscais em Fortaleza salta 31%", publicada ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste)

Thiago Ribeiro

(Via Facebook)

Silêncio no Ancuri

Li no Diário do Nordeste reportagem sobre a Escola de Música do Ancuri. Fiquei revoltado com o abandono deste lindo prédio, que não é secular, mas é uma construção imponente no meio do mato, e que merece ser preservada. Onde está o Iphan que não enxerga estas coisas e só se apega a burocracias outras? É uma pena.

Amilcar Paula Pessoa

Fortaleza (CE)

Falsários

Um dos males do acesso fácil à informação é a sua deturpação. Diariamente, são compartilhados milhares de dados falsos. Cada benefício com seu mal correspondente. (Comentário sobre a matéria "Informação sobre anuidade da CNH é falsa", publicada pelas redes sociais do Diário do Nordeste).

João Paulo Albuquerque

(Via Facebook)