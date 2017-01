Leitores e Cartas

00:00 · 19.01.2017

Saque do FGTS

O pobre não pode ter direito a nada. Quando tem, vem sempre alguém querendo tirar vantagem sobre ele. (Comentário de internauta sobre a matéria "Com juros, banco antecipa saque de conta inativa do FGTS", publicada pelo Diário do Nordeste).

Cristian Gonçalves

(Via Facebook)

Chuva abençoada

Um amanhecer abençoando, muita chuva em Juazeiro do Norte, ela é muito bem-vinda! Obrigado, meu Deus! (Comentário sobre a matéria "Cariri amanhece sob forte chuva e com intensa trovoada; Várzea Alegre registra 100 mm", publicada ontem, no Diário do Nordeste).

Emanuel Rosa

(Via Facebook)

Burocracia

O difícil é esse dinheiro chegar na sua totalidade a quem realmente é para ser beneficiado. Burocracia e corrupção vão prender uma boa porcentagem dos recursos. (Comentário sobre a matéria "Governo vai liberar R$ 8,2 bilhões para pequenos empresários", publicada nas redes sociais do Diário do Nordeste).

Paulo Escossio

(Via Facebook)

Desocupação em SP

No Boletim de Ocorrência, o delegado se vale da controversa teoria do domínio do fato, em que a autoridade acusadora se atreve, sem provas concretas e de forma subjetiva e sugestiva, a dizer o que se passa na cabeça do acusado e o que ele deveria saber. É uma teoria muito utilizada em regimes de exceção e autoritários, em que a suposta conduta criminosa do indivíduo é determinada não por seus atos, mas sim por circunstâncias e fatores alheios à sua conduta, apenas no universo da suposição mental. (Comentário sobre a matéria "Luta por moradia 'não é caso de Polícia', diz Lula sobre prisão de Boulos", publicada ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste).

Lázaro Gadelha

(Via Facebook)