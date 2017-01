Leitores e Cartas

00:00 · 18.01.2017

Táxi de aluguel

Há meses venho falando sobre isso!!! Táxi virou um mercado negro, em que poucos detêm as vagas e a grande maioria se mata para pagar os valores absurdos cobrados! Isso não é só em Fortaleza, é no Brasil inteiro! Tem muito político enchendo os bolsos com esse "negócio"! Podem começar a fiscalização naqueles que sempre se apresentam contra a Uber. Pode ir atrás que dali sai várias de vagas.

Max de Aquino

Táxi de aluguel II

Isso é vergonhoso. Como pode haver essa enorme quantidade de vagas nas mãos de poucos permissionários? Por que não são distribuídas através de licitação pública, para quem realmente é um trabalhador do ramo de transporte? (Comentários sobre a matéria "Apesar de ilegal, aluguel de vagas de taxi ocorre livremente em Fortaleza", publicada pelo Diário do Nordeste)

Emanuel Rosa

Visão prejudicada

Legal, mas onde está a fiscalizacão e a demarcacão das esquinas em Fortaleza? Quem dirige e busca atravessar uma rua tem de pôr o carro até a metade da via perpendicular, porque veículos estacionados nas esquinas não nos permitem ver os carros que vêm na rua. Comentário sobre a matéria "Nova lei atualiza divisas de 128 municípios do Ceará", publicada ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste).

Maria de Sousa

Combate à dengue

Recebendo o agente de endemias, em minha casa, ele me disse que muitas casas do bairro não foram visitadas por estarem abandonadas. Os donos foram notificados, mas alguns não permitiram a visita do guarda que nos protege contra a dengue. Será que ainda não entendemos que a dengue, a chinkungunya e a zika são doenças que podem levar à morte?

Paulo Roberto Girão Lessa

Fortaleza (CE)