Leitores e Cartas

00:00 · 17.01.2017

Urina preta

A ineficácia do sistema de saúde brasileiro, combinado com a ineficácia na fiscalização dos imigrantes que entram no Brasil pelos aeroportos e portos, são dois dos principais fatores que há séculos contribuem para o surgimento de doenças misteriosas. Aids, varíola, malária, febre amarela e tuberculose, - e agora a urina preta - não foram epidemias genuinamente surgidas em nossos trópicos, mas sim estrangeiras, trazidas por visitantes e exploradores do nosso País, que aqui adentraram com sede em nossas riquezas naturais, e à procura do sexo sem fronteiras ou limites.

Gilson Queiroz

Ubajara (CE)

Febre amarela

O país que não cuida da saúde de sua população, com campanhas de vacinação, saneamento básico e propagandas alertando riscos de contaminações, doenças já erradicadas no país voltam com tudo, e o sistema de saúde pública, já falido, precisará gastar bilhões para tratar os doentes. Benvindos de volta, sarampo, tuberculose, caxumba e agora "febre amarela", além do aumento de infecção por HIV. Ah, mas propaganda enaltecendo políticos nos últimos treze anos com seus parcos feitos, gastaram-se bilhões.

Beatriz Campos

São Paulo (SP)

Crise carcerária

Sou a favor de que os adolescentes infratores fiquem detidos, mas jamais misturados com presos adultos. O ideal seria se os centros educacionais para jovens em conflito com a lei realmente funcionassem como deveriam, e que só fossem liberados, ao completar a maioridade, os adolescentes que apresentassem disposição a abandonar o crime. (Comentário sobre a matéria "Presídio do RN mistura adolescente, idosos e até mulheres no mesmo ambiente", publicada ontem, nas redes sociais do Diário do Nordeste).

Rafael Rosa de Araújo

(Via Facebook)